Tom Bischof führt die U21 erstmals als Kapitän aufs Feld - doch am Ende jubelt Griechenland. Trotz einer engagierten Aufholjagd kassiert der DFB-Nachwuchs kurz vor Schluss das bittere Gegentor. Die deutschen U21-Fußballer haben beim ersten Härtetest in der EM-Qualifikation eine bittere Niederlage kassiert. Mit Debütant Tom Bischof als Kapitän unterlag die DFB-Auswahl von Trainer Antonio Di Salvo in Jena dem wohl stärksten Gruppengegner Griechenland trotz einer zwischenzeitlichen Aufholjagd mit 2:3 (0:2). Tom Bischof im Interview: "Manchmal gibt's ein paar hinter die Ohren"

Verbandswechsel? Markus Babbel mit klarer Ansage an Nicolo Tresoldi Konstantinos Kostoulas (13.), der ehemalige Nürnberger Stefanos Tzimas nach einem kapitalen Bock von DFB-Keeper Dennis Seimen (14.) und Dimitris Rallis (81.) sorgten vor 7830 Zuschauern im Ernst-Abbe-Sportfeld für die erste Niederlage einer deutschen U21 in der EM-Quali seit November 2021 (0:4 gegen Polen). Für die DFB-Auswahl hatten Hoffenheims Muhammed Damar (54.) und Tom Rothe (Union Berlin/59.) zwischenzeitlich ausgeglichen.

Umbau in der U21: Bischof feiert Debüt als Kapitän Griechenland steht damit makellos an der Spitze der Gruppe F, die DFB-Auswahl dagegen früh in der Qualifikation unter Druck. Im Vergleich zum souveränen Auftakt im September gegen Lettland (5:0) musste Di Salvo ordentlich umbauen. Unter anderem fehlten Torhüter Mio Backhaus (Werder Bremen), Kapitän Finn Jeltsch (VfB Stuttgart) und Dribbelkünstler Brajan Gruda (Brighton & Hove Albion) verletzt, auch Rückkehrer Nnamdi Collins (Eintracht Frankfurt) war nach seinem grippalen Infekt noch nicht wieder fit. Die Kapitänsbinde erhielt Bayern-Jungstar Bischof bei seiner U21-Premiere. "Ich habe die Mannschaft immer im Auge gehabt", sagte der 20-Jährige bei ran, der im Juni schon bei Bundestrainer Julian Nagelsmann debütiert hatte - U21-Berufungen aber wegen Verletzungen und der Klub-WM bislang immer hatte absagen müssen. "Jetzt freue ich mich, hier zu sein und zu zeigen, was ich drauf habe."

