U21: Nicolo Tresoldi führt DFB-Nachwuchs zum Traumstart - Offensive könnte für Luxusprobleme sorgen
- Veröffentlicht: 10.09.2025
- 13:54 Uhr
- SID
Beim erfolgreichen Auftakt der U21 in der EM-Quali überragt Stürmer Nicolo Tresoldi. Trainer Antonio Di Salvo hat im neuen Jahrgang offensiv ein Luxusproblem.
Den Spielball ließ Nicolo Tresoldi nicht mehr aus den Augen, der Matchwinner der deutschen U21-Nationalmannschaft strahlte nach seinem "perfekten Abend" über das ganze Gesicht. "Ich fühle mich hier richtig wohl. Es macht einfach sehr viel Spaß mit der neuen Mannschaft", sagte der 21-Jährige in Sat.1, nachdem er die DFB-Auswahl mit einem Dreierpack zum lockeren 5:0 (2:0)-Auftaktsieg in der EM-Qualifikation gegen Lettland geschossen hatte.
Der Sohn eines Italieners und einer Argentinierin erzielte im Rostocker Ostseestadion seine Tore sieben bis neun (44., 50., 57.) im 18. U21-Spiel, angesichts dieser Quote schwärmte auch DFB-Trainer Antonio Di Salvo: "Ich freue mich für Nicolo, dass er sich belohnen konnte. Er war immer gefährlich, genauso wie Nelly."
Nelson Weiper vom FSV Mainz 05 hatte zur Führung (19.) getroffen und Tresoldi (FC Brügge) anschließend zwei Tore aufgelegt. Den Endstand besorgte Spielmacher Muhammed Damar (59./TSG Hoffenheim). "Das ist geil, mit solchen Jungs zusammen zu spielen und Tore zu schießen", sagte Weiper, Tresoldi sei "auch neben dem Platz ein überragender Typ. Das passt sehr gut zusammen."
Beide waren sorgten schon im vergangenen Jahrgang, der im Sommer bei der EM in der Slowakei erst im Finale an England gescheitert war, für Furore. Damals hieß es jedoch: Entweder Tresoldi oder Weiper - weil vorne Nick Woltemade gesetzt war.
U21: Weitere Top-Talente sorgten für Furore
Der stürmt jetzt für die A-Nationalmannschaft, Tresoldi/Weiper heißt das neue Traumduo bei der U21. Und mit Ilyas Ansah (Union Berlin) und Dzenan Pejcinovic (VfL Wolfsburg), die am Freitag bei der Generalprobe in Albanien (2:0) getroffen hatten, hat Di Salvo zwei weitere junge Talente in der Hinterhand. "Wir haben in unserem Land ja immer die Diskussion um Mittelstürmer, jetzt haben wir ein paar Jungs dabei und versuchen, sie bestmöglich weiterzubringen", sagte der 46-Jährige.
U21: "Mehr stolz geht nicht!" Finn Jeltsch zum Kapitäns-Amt
Wie gut dieses Sprungbrett U21 funktioniert, hat nicht zuletzt Woltemade gezeigt. Knapp 90 Millionen Euro blätterte Newcastle United nach der überragenden EM samt Torjägerkanone für den 23-Jährigen hin.
Nicolo Tresoldi: In Brügge noch nicht richtig angekommen
Auch Tresoldi darf sich schon Rekordabgang nennen. Im Sommer ging es von seinem Jugendklub Hannover 96 zum Champions-League-Teilnehmer nach Brügge. Dort läuft es noch nicht wirklich nach Plan, bislang stand der gebürtige Italiener nur dreimal in der Startelf (ein Tor).
Auch deshalb blieb er am Dienstagabend bescheiden. Es sei "ein langer Weg" bis zur EM 2027 in Serbien und Albanien, sagte Tresoldi - und grinste wieder: "Aber heute bin ich erstmal super happy."