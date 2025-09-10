U21: Nicolo Tresoldi führt DFB-Nachwuchs zum Traumstart - Offensive könnte für Luxusprobleme sorgen

Beim erfolgreichen Auftakt der U21 in der EM-Quali überragt Stürmer Nicolo Tresoldi. Trainer Antonio Di Salvo hat im neuen Jahrgang offensiv ein Luxusproblem.

Den Spielball ließ Nicolo Tresoldi nicht mehr aus den Augen, der Matchwinner der deutschen U21-Nationalmannschaft strahlte nach seinem "perfekten Abend" über das ganze Gesicht. "Ich fühle mich hier richtig wohl. Es macht einfach sehr viel Spaß mit der neuen Mannschaft", sagte der 21-Jährige in Sat.1, nachdem er die DFB-Auswahl mit einem Dreierpack zum lockeren 5:0 (2:0)-Auftaktsieg in der EM-Qualifikation gegen Lettland geschossen hatte.

Der Sohn eines Italieners und einer Argentinierin erzielte im Rostocker Ostseestadion seine Tore sieben bis neun (44., 50., 57.) im 18. U21-Spiel, angesichts dieser Quote schwärmte auch DFB-Trainer Antonio Di Salvo: "Ich freue mich für Nicolo, dass er sich belohnen konnte. Er war immer gefährlich, genauso wie Nelly."

Nelson Weiper vom FSV Mainz 05 hatte zur Führung (19.) getroffen und Tresoldi (FC Brügge) anschließend zwei Tore aufgelegt. Den Endstand besorgte Spielmacher Muhammed Damar (59./TSG Hoffenheim). "Das ist geil, mit solchen Jungs zusammen zu spielen und Tore zu schießen", sagte Weiper, Tresoldi sei "auch neben dem Platz ein überragender Typ. Das passt sehr gut zusammen."

Beide waren sorgten schon im vergangenen Jahrgang, der im Sommer bei der EM in der Slowakei erst im Finale an England gescheitert war, für Furore. Damals hieß es jedoch: Entweder Tresoldi oder Weiper - weil vorne Nick Woltemade gesetzt war.