U21-EM-Qualifikation: Diese Niederlage kann dem DFB-Team gut tun - ein Kommentar

U21: Niederlage als Steigbügel Doch der überraschende und nicht eingeplante Rückschlag gegen die Griechen kann der U21 auf dem Weg zur nächsten EM helfen. Er ist ein Warnschuss zum richtigen Zeitpunkt. Und möglicherweise ein geeigneter Steigbügel für die nächsten Schritte der Talente, bei denen Fehler zum Weg naturgemäß dazugehören. So gesehen kann die Niederlage der Mannschaft sogar gut tun, wenn die richtigen Schlüsse gezogen werden.

Ja, es ist die erste Niederlage in der EM-Qualifikation seit fast vier Jahren (0:4 gegen Polen im November 2021). Doch dass es mal eine Pleite geben wird, war klar. Sie beendet jetzt die Diskussionen um diese Serie, sorgt auch dafür, dass eine eventuelle Bürde der Fortsetzung verschwindet.

U21: Fehler sind offenkundig Was aber noch wichtiger ist: Die Fehler sind offenkundig, und sie wurden bereits unmittelbar nach Abpfiff angesprochen. Selbstkritik, die Hoffnung macht, dass die Probleme gelöst werden können. Kein Selbstbetrug, kleine Floskeln, sondern klare Kante. Denn in der ersten Halbzeit hat beim DFB-Nachwuchs im Grunde nichts funktioniert. Das Pressing war fehlerhaft, die Abstände viel zu groß, die Defensive konfus, die Offensive einfallslos.

Hinzu kamen unerklärlich viele technische und leichte Fehler, es war ein ungewohnt unsauberer Auftritt. "Wir hatten Angst, den Ball nach vorne zu spielen", sagte Bayerns Tom Bischof, der für Dienstag deshalb "Eier" im Offensivspiel forderte. Er wird höchstselbst mitverantwortlich dafür sein. Umso wichtiger ist die Selbstreflexion.

