Cristiano Ronaldo sieht Rote Karte: CR7 könnte WM-Auftakt verpassen

Cristiano Ronaldo sieht in der WM-Qualifikation beim Spiel in Irland die Rote Karte. Das könnte weitreichende Folgen haben.

Cristiano Ronaldo hat Rot gesehen.

Der portugiesische Superstar flog im WM-Qualifikations-Spiel in Irland in der 61. Minute beim Stand von 2:0 für die Iren vom Platz.

Er schlug seinem Gegenspieler mit dem Ellenbogen ins Gesicht. Nach VAR-Überprüfung wurde die ursprüngliche Gelbe Karte zurückgenommen und der Platzverweis ausgesprochen.