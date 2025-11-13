Anzeige
WM-Qualifikation

Cristiano Ronaldo sieht Rote Karte: CR7 könnte WM-Auftakt verpassen

  • Aktualisiert: 14.11.2025
  • 09:18 Uhr
  • ran.de

Cristiano Ronaldo sieht in der WM-Qualifikation beim Spiel in Irland die Rote Karte. Das könnte weitreichende Folgen haben.

Cristiano Ronaldo hat Rot gesehen.

Der portugiesische Superstar flog im WM-Qualifikations-Spiel in Irland in der 61. Minute beim Stand von 2:0 für die Iren vom Platz.

Er schlug seinem Gegenspieler mit dem Ellenbogen ins Gesicht. Nach VAR-Überprüfung wurde die ursprüngliche Gelbe Karte zurückgenommen und der Platzverweis ausgesprochen.

Cristiano Ronaldo: Droht Sperre bei der WM?

Sperren, die man in der Qualifikationsrunde erhält, werden in die WM-Endrunde mitgenommen.

Bedeutet: Sollte Ronaldo mehr als ein Spiel gesperrt werden, könnte er den WM-Auftakt verpassen.

Portugal steht vor dem letzten Spieltag der Gruppe F auf dem ersten Platz und könnte die direkte QM-Quali am Sonntag mit einem Remis gegen Armenien klarmachen.

Das Wichtigste zur WM-Qualifikation

  • Spielplan

  • Tabelle

