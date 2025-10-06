Die deutsche Nationalmannschaft steht in der WM-Qualifikation unter Druck. Hier läuft die Partie gegen Luxemburg im Free-TV und Livestream. Die Qualifikation für die Weltmeisterschaft 2026 startete für die deutsche Nationalmannschaft schlecht. Anfang September verlor die DFB-Elf gegen die Slowakei mit 0:2. Deutschland vs. Luxemburg LIVE und KOSTENLOS im Stream auf Joyn Auch beim daraufolgenden 3:1-Sieg gegen Nordirland überzeugte die Mannschaft von Julian Nagelsmann nur phasenweise.

Anzeige

Anzeige

Anzeige

Gegen Luxemburg soll nun ein klarer Erfolg her, um nicht noch tiefer in eine Krise zu rutschen. Zumal die direkte WM-Qualifikation bei einem Punktverlust in weite Ferne rücken könnte. Trotz aller Probleme geht Deutschland natürlich als klarer Favorit in die Partie gegen Luxemburg. So verfolgt ihr die Partie im Free-TV, Livestream und Liveticker.

Anzeige

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

+++ Update, 10.10. 22.39 Uhr: DFB-Team löst Pflichtaufgabe +++ Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat ihre Pflichtaufgabe in der WM-Qualifikation souverän gelöst. Die Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann besiegte Außenseiter Luxemburg in Sinsheim 4:0 (2:0) und liegt damit wieder auf Kurs Richtung Endrunde 2026 in den USA, Mexiko und Kanada. David Raum (12.), Kapitän Joshua Kimmich (21., Handelfmeter nach Videobeweis, 50.) und Serge Gnabry (48.) erzielten vor 25.249 Zuschauern in der ausverkauften Sinsheimer Arena die Tore für die DFB-Auswahl. Vor dem ersten Kimmich-Treffer hatte Dirk Carlson die Rote Karte gesehen. Am Montag (20.45 Uhr) trifft der viermalige Weltmeister in Belfast auf Nordirland.

+++ Update, 10.10. 21.35 Uhr: 2:0-Pausenführung für die deutsche Nationalmannschaft +++ Schon früh schien Deutschland durch einen Schuss von Serge Gnabry in Führung zu gehen. Doch nach Überprüfung durch den Videoassistenten wurde der Treffer zurückgenommen – der Ball war zuvor unglücklich vom Arm von Nick Woltemade abgefälscht worden. Kurz darauf erzielte David Raum per direktem Freistoß die tatsächlich zählende Führung. Die Schlüsselszene der ersten Halbzeit folgte wenig später: Nach Eingriff des VAR wurde ein Handspiel des Luxemburgers Carlson erkannt, der daraufhin mit Rot vom Platz gestellt wurde. Den fälligen Strafstoß verwandelte Kapitän Joshua Kimmich.

Anzeige

+++ Update, 10.10. 19.25 Uhr: Die Aufstellungen sind da +++ Deutschland: Baumann - Kimmich, Tah, Schlotterbeck, Raum - Goretzka, Pavlovic - Adeyemi, Gnabry, Wirtz - Woltemade Luxemburg: Moris - Jans, Mahmutovic, Korac, Carlson - Olesen, Martins - Cruz, Barreiro, Bohnert - Dardari

Anzeige

Deutschland vs. Luxemburg live im Free-TV, Stream und Ticker: Wann ist das WM-Qualifikations-Match? Spiel: Deutschland vs. Luxemburg

Wettbewerb: WM-Qualifikation (3. Spieltag in Gruppe A)

Datum: 10. Oktober 2025

Uhrzeit: 20:45 Uhr

Austragungsort: PreZero Arena (Hoffenheim)

Anzeige

WM-Qualifikation live: Läuft Deutschland - Luxemburg im Free-TV? Ja, die Partie Deutschland gegen Luxemburg läuft live im Free-TV. Die ARD, das ZDF und RTL teilen sich die Rechte an den deutschen Quali-Spielen. Das Match gegen Luxemburg wird von der ARD im öffentlich-rechtlichen Fernsehen gezeigt. Die Übertragung beginnt 30 Minuten vor dem Anpfiff um 20:15 Uhr.

Anzeige

Deutschland vs. Luxemburg: Die WM-Qualifikation kostenlos auf Joyn sehen Die ARD zeigt die Partie Deutschland - Luxemburg auch live im Stream. Dieser ist unter Sportschau.de, der ARD-Mediathek und auf Joyn ab 20:15 Uhr kostenlos abrufbar.

Anzeige

WM-Qualifikation: Wo gibt's einen Ticker zum Deutschland-Spiel gegen Luxemburg? Einen Ticker zu Deutschland - Luxemburg gibt es wie üblich auf ran.de.

Deutschland vs. Luxemburg: Alle Informationen zur Übertragung der WM-Qualifikation Spiel: Deutschland vs. Luxemburg

Datum und Uhrzeit: 10. Oktober 2025; 20:45 Uhr

Trainer: Julian Nagelsmann (Deutschland), Jeff Strasser (Luxemburg)

Free-TV: ARD

Pay-TV: -

Livestream: Joyn , ARD-Mediathek, Sportschau.de

Liveticker: ran.de