DFB-Team - Pressestimmen zum Sieg gegen Nordirland: "Wirtz verhindert weiteres Debakel"

Pressestimmen aus Deutschland kicker: Erst mit Amiri kommt die Leichtigkeit: DFB-Team schlägt Nordirland - Trotz früher Führung tat sich die DFB-Elf beim 3:1-Erfolg auch gegen Nordirland schwer, ehe folgenreiche Wechsel das Blatt in der zweiten Hälfte zugunsten Deutschlands wendeten.

Bild: Zittersieg gegen die Nummer 71 der Welt - Das war zum Nägelkauen! Qualifikation kommt bei der deutschen Nationalelf offensichtlich von Qual … 3:1 gegen Nordirland, der erste Sieg in der WM-Qualifikation ist unter Dach und Fach. Aber auch gegen die Nummer 71 der Weltrangliste sieht es lange nach einer Blamage aus. Nur drei Tage nach dem Desaster in der Slowakei (0:2), nach dem alles besser werden sollte. Sport1: Geniestreich von Wirtz erlöst DFB-Team - Das DFB-Team fährt in der WM-Qualifikation den ersten Sieg ein. Florian Wirtz trifft dabei überaus sehenswert. Stimmen zum DFB-Sieg gegen Nordirland: "Haben noch viele Schritte zu gehen"

Uli Hoeneß im "Doppelpass": Die wichtigsten Aussagen des FCB-Ehrenpräsidenten FAZ: Mühsames 3:1 gegen Nordirland: Halbneues deutsches Team entkommt der Finsternis. Lange herrscht Einfallsarmut bei Mondfinsternis. Dann beweist Nagelsmann ein glückliches Händchen mit seinen Wechseln. Am Ende dominiert Erleichterung die Emotionen im deutschen Team. SZ: 3:1-Sieg der deutschen Nationalmannschaft - Gerade noch mal gutgegangen. Das DFB-Team zeigt gegen die Nordiren erneut eine lange Zeit durchwachsene Leistung, zur Pause pfeift das Kölner Publikum. Erst die Einwechslungen von Bundestrainer Julian Nagelsmann lassen das Spiel noch kippen. Spiegel: Deutschland taumelt, siegt aber dank zweier später Tore. Das DFB-Team hat in der WM-Qualifikation gegen Nordirland gewonnen. Das Ergebnis ist wichtig, doch spielerisch war das kein Befreiungsschlag.

DFB: Orakel-Held! Nadiem Amiri trifft wie vorausgesagt