DFB-Team - Pressestimmen zum Sieg gegen Nordirland: "Wirtz verhindert weiteres Debakel"

Nach der Blamage gegen die Slowakei zeigte die DFB-Elf zwar eine Leistungssteigerung und gewann 3:1 gegen Nordirland, doch von einer wirklich überzeugenden Vorstellung kann noch keine Rede sein. ran hat sich in der nationalen und internationalen Presse umgesehen.
Nach der historischen Blamage gegen die Slowakei gelang der DFB-Elf in der WM-Qualifikation zwar ein 3:1-Sieg gegen den Weltranglisten-71. Nordirland, doch von einer deutlich verbesserten Leistung war kaum etwas zu erkennen.
Besonders die erste Halbzeit der Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann fiel schwach aus.
ran zeigt die wichtigsten Pressestimmen aus Deutschland und dem Ausland.
Pressestimmen aus Deutschland
kicker: Erst mit Amiri kommt die Leichtigkeit: DFB-Team schlägt Nordirland - Trotz früher Führung tat sich die DFB-Elf beim 3:1-Erfolg auch gegen Nordirland schwer, ehe folgenreiche Wechsel das Blatt in der zweiten Hälfte zugunsten Deutschlands wendeten.
Bild: Zittersieg gegen die Nummer 71 der Welt - Das war zum Nägelkauen! Qualifikation kommt bei der deutschen Nationalelf offensichtlich von Qual … 3:1 gegen Nordirland, der erste Sieg in der WM-Qualifikation ist unter Dach und Fach. Aber auch gegen die Nummer 71 der Weltrangliste sieht es lange nach einer Blamage aus. Nur drei Tage nach dem Desaster in der Slowakei (0:2), nach dem alles besser werden sollte.
Sport1: Geniestreich von Wirtz erlöst DFB-Team - Das DFB-Team fährt in der WM-Qualifikation den ersten Sieg ein. Florian Wirtz trifft dabei überaus sehenswert.
FAZ: Mühsames 3:1 gegen Nordirland: Halbneues deutsches Team entkommt der Finsternis. Lange herrscht Einfallsarmut bei Mondfinsternis. Dann beweist Nagelsmann ein glückliches Händchen mit seinen Wechseln. Am Ende dominiert Erleichterung die Emotionen im deutschen Team.
SZ: 3:1-Sieg der deutschen Nationalmannschaft - Gerade noch mal gutgegangen. Das DFB-Team zeigt gegen die Nordiren erneut eine lange Zeit durchwachsene Leistung, zur Pause pfeift das Kölner Publikum. Erst die Einwechslungen von Bundestrainer Julian Nagelsmann lassen das Spiel noch kippen.
Spiegel: Deutschland taumelt, siegt aber dank zweier später Tore. Das DFB-Team hat in der WM-Qualifikation gegen Nordirland gewonnen. Das Ergebnis ist wichtig, doch spielerisch war das kein Befreiungsschlag.
DFB: Orakel-Held! Nadiem Amiri trifft wie vorausgesagt
Internationale Pressestimmen
AS (Spanien): Wirtz verhindert ein weiteres Debakel - Die Nationalmannschaft tat sich gegen Nordirland schwer, bis ein Traumtor des Stars die drei Punkte sicherte. Rüdiger patzte erneut beim nordirischen Treffer.
Marca (Spanien): Wirtz und Amiri wecken Deutschland aus seinem Albtraum - "Die Mannschaft" zeigte erneut eine blasse Vorstellung und musste für den Sieg hart kämpfen.
Mundo Deportivo (Spanien): 3:1 – Deutschland reagiert, und ein Traum-Freistoß von Wirtz bringt das Lächeln zurück
The Sun (England): Ein spektakulärer Freistoß von Florian Wirtz führte Deutschland am Sonntagabend in der WM-Qualifikation zu einem 3:1-Sieg über Nordirland.
The Guardian (England): Florian Wirtz’ Freistoß sichert Deutschland den Sieg gegen Nordirland
L'Equipe (Frankreich): Deutschland hat erneut gezittert, kam diesmal aber gegen Nordirland davon. Drei Tage nach der 0:2-Niederlage in der Slowakei musste Deutschland am Sonntag in Köln hart arbeiten, um sich gegen Nordirland mit 3:1 durchzusetzen.
Krone (Österreich): Schwache Deutsche mühen sich zum Pflichtsieg
Blick (Schweiz): Erster Sieg in der WM-Quali - Wirtz-Traumtor erlöst Fußball-Deutschland. Lange muss Deutschland gegen die Nordiren bibbern. Am Ende aber gibt's für die DFB-Elf in der WM-Qualifikation einen 3:1-Sieg.