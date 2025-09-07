Die deutsche Nationalmannschaft hat das Schlimmste verhindert, viel mehr aber auch nicht. Der Sieg gegen Nordirland war nur ein erster Schritt. Kommentar.

Es herrschte schon einmal mehr Euphorie rund um die deutsche Nationalmannschaft.

Als nach dem 3:1-Erfolg in der WM-Qualifikation über Nordirland "Völlig losgelöst" aus den Lautsprechern dröhnte, feierte nur noch ein kleiner Teil der Zuschauer mit.

Die Mehrheit der Fans im Kölner Stadion hatte sich da bereits auf den Heimweg gemacht – und das lag nicht nur am bevorstehenden Beginn der Arbeitswoche.

Zwar hatte sich die DFB-Auswahl aufgrund ihrer Leistungssteigerung in der letzten halben Stunde Applaus durchaus verdient, doch zu irgendwelchen Träumereien vom fünften WM-Triumph gab der Arbeitssieg gegen den Weltranglisten-71. keinen Anlass.

Eher im Gegenteil: Bis zum erlösenden 2:1 durch den starken Joker Nadim Amiri in der 69. Minute, dem Florian Wirtz mit einem Traum-Freistoß drei Minuten später den Treffer zum Endstand folgen ließ, war der Auftritt des deutschen Teams erneut alles andere als überzeugend und souverän.