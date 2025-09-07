WM-Qualifikation
DFB-Team gewinnt gegen Nordirland - Fans erleben Wellenbad der Gefühle: "Wer will uns jetzt noch stoppen?"
- Aktualisiert: 08.09.2025
- 01:20 Uhr
- ran.de
69 Minuten mehr Krampf als Kampf, doch dann kamen Amiri und Wirtz. In kürzester Zeit kippt auch die Stimmung der Fans im Netz: von maximalem Frust hin zu Titelträumen.
Die deutsche Nationalmannschaft wollte nach dem blamablen 0:2 gegen die Slowakei zum Auftakt der WM-Qualifikation Wiedergutmachung.
Doch auch gegen Nordirland wackelte das Nagelsmann-Team lange Zeit gewaltig.
Die Stimmung bei den Fans im Netz war dementsprechend. Der Tenor: Die Tage von Bundestrainer Julian Nagelsmann sind gezählt. Dann treffen Nadiem Amiri und Florian Wirtz zum 3:1 - und plötzlich kippt die Stimmung. Hach, Fußball ist so schön.
ran hat die besten Reaktionen
3:1 - "Wer will uns noch stoppen?"
Fan-Frust entlädt sich im Netz
Vor dem Doppelschlag von Amiri und Wirtz wurde auf X abgerechnet.
