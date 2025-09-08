Mit seiner Taktik-Analyse des WM-Qualifikations-Gegners hat Bundestrainer Julian Nagelsmann nach dem 3:1-Sieg am Sonntag in Köln für Ärger unter nordirischen Experten gesorgt.

Bundestrainer Julian Nagelsmann hat sich am Sonntag im Anschluss an den 3:1 (1:1)-Sieg in der WM-Qualifikation gegen Nordirland unfreiwillig Ärger bzw. Unmut aufseiten des Gegners eingehandelt.

"Diese Art von Fußball ist nicht besonders schön anzusehen, aber sie ist effektiv und nicht so einfach zu verteidigen", analysierte Nagelsmann nach der Partie bei der britischen "BBC" die Taktik Nordirlands mit vielen langen Bällen.

Laut Nagelsmann haben die Nordiren "jede Standardsituation und jeden freien Ball lang gespielt und mit zehn Mann auf die zweiten Bälle gehofft". Diese Einschätzung des 38-Jährigen fanden vor allem einige TV-Experten in Nordirland problematisch.

Der nordirische Ex-Nationalspieler Stephen Craigan bezeichnete Nagelsmanns Einschätzung sogar als "ein wenig respektlos", verwies darauf, dass das DFB-Team genauso oft auf lange Bälle als taktisches Mittel zurückgriff: "Das war eigentlich alles, was sie gemacht haben. Damit hat sich unsere Dreierkette mehr als wohlgefühlt."