WM-Qualifikation
DFB-Team siegt nur mühsam gegen Nordirland: Die Noten der deutschen Stars
- Aktualisiert: 08.09.2025
- 13:02 Uhr
- Martin Volkmar
Der deutschen Nationalmannschaft gelingt gegen Nordirland dank einer deutlich besseren zweiten Hälfte ein wichtiger Sieg in der WM-Qualifiaktion. ran zeigt die Noten gegen Nordirland.
Aus Köln berichtet Martin Volkmar
Die Erleichterung stand Julian Nagelsmann ins Gesicht geschrieben.
Nach schneller Führung durch Serge Gnabry (6.) ließ sich die DFB-Auswahl von Außenseiter Nordirland zunächst den Schneid abkaufen und musste nach dem Ausgleich zur Pause ein gellendes Pfeifkonzert über sich ergehen lassen.
Doch dank zwei stark verbesserten Stammspieler und zwei entscheidenden Einwechselspielern gelang nach dem Wechsel die Wende und mit dem 3:1 zumindest etwas Wiedergutmachung für die 0:2-Blamage vom Donnerstag gegen die Slowakei.
Das Wichtigste zur WM-Qualifikation in Kürze
ran hat die Noten und die Einzelkritik zum ersten Sieg des DFB-Teams in der WM-Qualifikation.
Oliver Baumann
Sechstes Länderspiel für den Hoffenheimer, der lange nichts zu tun hat und dann beim Ausgleich von Price (34.) chancenlos ist. Klärt danach gleich mehrfach mit der Faust. Ein sicherer Rückhalt.
ran-Note: 3
Externer Inhalt
Antonio Rüdiger
Der Real-Verteidiger erhält rechts in der Dreierkette die Chance zur Wiedergutmachung und ist zunächst aufmerksamer als zuletzt. Streut nach einer halben Stunde aber gleich mehrere Stockfehler ein und verursacht den Eckstoß vor dem 1:1. Diesmal kein Totalausfall wie gegen die Slowakei, trotzdem für einen Führungsspieler etwas zu wenig. Nach 82 Minuten gegen Tah ausgetauscht.
ran-Note: 4
Waldemar Anton
Der BVB-Profi ersetzt Jonathan Tah und das direkt als zentraler Innenverteidiger. Organisiert die Abwehr ordentlich, verliert aber wie seine Nebenleute beim 1:1 den Überblick. Pech bei seinem Kopfball nach Raum-Freistoß, der an die Oberkante der Latte geht (64.).
ran-Note: 3
Robin Koch
Frankfurts neuer Kapitän rückt auf der linken Abwehrseite ebenfalls neu in die Startelf. Hat diesen Bereich, auch dank Raums Unterstützung, weitgehend im Griff.
ran-Note: 3
Jamie Leweling
Der Stuttgarter darf diesmal anstelle von Nnamdi Collins die rechte Seite nahezu komplett allein beackern. Wird von Rüdiger gut abgesichtert, kann aber nach vorne kaum Akzente setzen und leistet sich zu viele Fehlpässe. Nach dem Wechsel etwas besser im Spiel und mit der ersten deutschen Chance nach der Pause, als er knapp vorbei schießt (58.).
ran-Note: 4
Joshua Kimmich
Der Spielführer darf wieder im defensiven Mittelfeld ran und zeigt sich zunächst verbessert. Kann aber auch nicht verhindern, dass die Spannung nach dem guten Start bis zur Pause immer weiter absinkt. In der zweiten Hälfte wie die gesamte Mannschaft nach den Einwechslungen wieder wacher und zielstrebiger.
ran-Note: 3
Pascal Groß
Auch der Dortmunder kommt neu ins Team mit dem klaren Auftrag, in der Rückwärtsbewegung für mehr Stabilität zu sorgen. Das gelingt ihm mit seinem umsichtigen Spiel anfangs gut, doch dann leistet er sich er einige Unsicherheiten und Ballverluste. Muss nach 66 Minuten für Goretzka Platz machen.
ran-Note: 4
David Raum
Der Leipziger ist anstelle von Mittelstädt für die linke Seite zuständig, wo er bei gegnerischem Ballbesitz hinten einrückt und ansonsten viel nach vorne versucht, wo ihm aber im ersten Abschnitt zu wenig Brauchbares gelingt. Auch sein schöner Treffer in der Nachspielzeit zählt wegen Abseits zu Recht nicht. In der zweiten Hälfte viel aktiver. Scheitert mit einem Drehschuss an Keeper Peacock-Farrell (63.), bereitet Antons Kopfballchance per Freistoß vor und dann Amiris Führungstreffer.
ran-Note: 2
Florian Wirtz
Der Neu-Liverpooler ist immer anspielbar und versucht viel, kann sich aber lange nicht entscheidend in Szene setzen. Taucht erst nach 67 Minuten wieder auf, als er nach Kimmichs Vorlage durchläuft und nur knapp an Peacock-Farrell scheitert. Ist danach plötzlich wieder im Spiel und sorgt mit einem Traum-Freistoß aus 20 Metern für das umjubelte 3:1 (72.).
ran-Note: 2
Serge Gnabry
Traumstart für den Münchner, der schon nach sechs Minuten die umjubelte Führung erzielt. Sein 23. Treffer im DFB-Dress. Auch danach mit einigen guten Aktionen, patzt aber defensiv beim 1:1, als er Torschütze Price laufen lässt. Findet danach nicht mehr zurück ins Spiel und macht nach 61 Minuten Platz für Amiri.
ran-Note: 3
Nick Woltemade
Der 90-Millionen-Mann von Newcastle United ist als Sturmspitze deutlich präsenter als in der Slowakei und leitet durch sein energisches Nachsetzen das 1:0 ein. Hat kurz darauf nach Gnabrys Vorarbeit das 2:0 auf dem Fuß, vertändelt aber (15.). Taucht danach etwas ab, auch wenn er nicht aufsteckt. Muss dennoch nach 61 Minuten für Beier runter.
ran-Note: 4
Nadiem Amiri
Der Mainzer wird nach 61 Minuten für Gnabry ins Spiel geschickt und wird zum Gamechanger. Hat viele gelungene Szenen, erzielt nach Raums Vorarbeit den wichtigen Führungstreffer (69.) und holt kurz danach den Freistoß von Wirtz zum 3:1 heraus.
ran-Note: 2
Maximilian Beier
Geht nach seiner Einwechslung in die Sturmspitze. Sehr engagiert, auch wenn ihm nicht alles gelingt eindeutig ein belebendes Element und in der Vorbereirtung an beiden Toren beteiligt.
ran-Note: 2
Leon Goretzka
Der Münchner ersetzt Groß nach 66 Minuten, um wie bei Bayern gemeinsam mit Kimmich im Mittelfeld für Ordnung zu sorgen. Hat zwar auch ein paar Ballverluste, insgesamt aber dreht sich nach seiner Hereinnahme das Spiel.
ran-Note: 3
Jonathan Tah
Der Neu-Münchner wird Opfer von Nagelsmanns Wechselarie und muss 82 Minuten die Bank drücken. Hilft in der Schlussphase mit, den Sieg über die Zeit zu bringen.
ran-Note: Ohne Bewertung