Anzeige

Anzeige

Das Wichtigste zur WM-Qualifikation in Kürze Spielplan

Tabelle

Anzeige

ran hat die Noten und die Einzelkritik zum ersten Sieg des DFB-Teams in der WM-Qualifikation.

Anzeige

Oliver Baumann Sechstes Länderspiel für den Hoffenheimer, der lange nichts zu tun hat und dann beim Ausgleich von Price (34.) chancenlos ist. Klärt danach gleich mehrfach mit der Faust. Ein sicherer Rückhalt. ran-Note: 3

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Antonio Rüdiger Der Real-Verteidiger erhält rechts in der Dreierkette die Chance zur Wiedergutmachung und ist zunächst aufmerksamer als zuletzt. Streut nach einer halben Stunde aber gleich mehrere Stockfehler ein und verursacht den Eckstoß vor dem 1:1. Diesmal kein Totalausfall wie gegen die Slowakei, trotzdem für einen Führungsspieler etwas zu wenig. Nach 82 Minuten gegen Tah ausgetauscht. ran-Note: 4 Pressestimmen zum DFB-Sieg gegen Nordirland: "Wirtz verhindert weiteres Debakel"

Nick Woltemade ausgepfiffen - Teamkollegen zeigen kein Verständnis: "Pfiffe sind nie gut"

Waldemar Anton Der BVB-Profi ersetzt Jonathan Tah und das direkt als zentraler Innenverteidiger. Organisiert die Abwehr ordentlich, verliert aber wie seine Nebenleute beim 1:1 den Überblick. Pech bei seinem Kopfball nach Raum-Freistoß, der an die Oberkante der Latte geht (64.). ran-Note: 3

Anzeige

Robin Koch Frankfurts neuer Kapitän rückt auf der linken Abwehrseite ebenfalls neu in die Startelf. Hat diesen Bereich, auch dank Raums Unterstützung, weitgehend im Griff. ran-Note: 3

Anzeige

Jamie Leweling Der Stuttgarter darf diesmal anstelle von Nnamdi Collins die rechte Seite nahezu komplett allein beackern. Wird von Rüdiger gut abgesichtert, kann aber nach vorne kaum Akzente setzen und leistet sich zu viele Fehlpässe. Nach dem Wechsel etwas besser im Spiel und mit der ersten deutschen Chance nach der Pause, als er knapp vorbei schießt (58.). ran-Note: 4

Anzeige

Joshua Kimmich Der Spielführer darf wieder im defensiven Mittelfeld ran und zeigt sich zunächst verbessert. Kann aber auch nicht verhindern, dass die Spannung nach dem guten Start bis zur Pause immer weiter absinkt. In der zweiten Hälfte wie die gesamte Mannschaft nach den Einwechslungen wieder wacher und zielstrebiger. ran-Note: 3

Anzeige

DFB: Orakel-Held! Nadiem Amiri trifft wie vorausgesagt

Anzeige

Pascal Groß Auch der Dortmunder kommt neu ins Team mit dem klaren Auftrag, in der Rückwärtsbewegung für mehr Stabilität zu sorgen. Das gelingt ihm mit seinem umsichtigen Spiel anfangs gut, doch dann leistet er sich er einige Unsicherheiten und Ballverluste. Muss nach 66 Minuten für Goretzka Platz machen. ran-Note: 4

David Raum Der Leipziger ist anstelle von Mittelstädt für die linke Seite zuständig, wo er bei gegnerischem Ballbesitz hinten einrückt und ansonsten viel nach vorne versucht, wo ihm aber im ersten Abschnitt zu wenig Brauchbares gelingt. Auch sein schöner Treffer in der Nachspielzeit zählt wegen Abseits zu Recht nicht. In der zweiten Hälfte viel aktiver. Scheitert mit einem Drehschuss an Keeper Peacock-Farrell (63.), bereitet Antons Kopfballchance per Freistoß vor und dann Amiris Führungstreffer. ran-Note: 2 Stimmen zum DFB-Sieg gegen Nordirland: "Haben noch viele Schritte zu gehen"

PSG-Zoff mit Frankreichs Verband: Ousmane Dembele fällt wochenlang aus

Anzeige

Anzeige

Florian Wirtz Der Neu-Liverpooler ist immer anspielbar und versucht viel, kann sich aber lange nicht entscheidend in Szene setzen. Taucht erst nach 67 Minuten wieder auf, als er nach Kimmichs Vorlage durchläuft und nur knapp an Peacock-Farrell scheitert. Ist danach plötzlich wieder im Spiel und sorgt mit einem Traum-Freistoß aus 20 Metern für das umjubelte 3:1 (72.). ran-Note: 2

Serge Gnabry Traumstart für den Münchner, der schon nach sechs Minuten die umjubelte Führung erzielt. Sein 23. Treffer im DFB-Dress. Auch danach mit einigen guten Aktionen, patzt aber defensiv beim 1:1, als er Torschütze Price laufen lässt. Findet danach nicht mehr zurück ins Spiel und macht nach 61 Minuten Platz für Amiri. ran-Note: 3

Anzeige

Nick Woltemade Der 90-Millionen-Mann von Newcastle United ist als Sturmspitze deutlich präsenter als in der Slowakei und leitet durch sein energisches Nachsetzen das 1:0 ein. Hat kurz darauf nach Gnabrys Vorarbeit das 2:0 auf dem Fuß, vertändelt aber (15.). Taucht danach etwas ab, auch wenn er nicht aufsteckt. Muss dennoch nach 61 Minuten für Beier runter. ran-Note: 4

Anzeige

DFB-Sieg mit Fragezeichen: Fans fürchten schon Luxemburg

Nadiem Amiri Der Mainzer wird nach 61 Minuten für Gnabry ins Spiel geschickt und wird zum Gamechanger. Hat viele gelungene Szenen, erzielt nach Raums Vorarbeit den wichtigen Führungstreffer (69.) und holt kurz danach den Freistoß von Wirtz zum 3:1 heraus. ran-Note: 2

Maximilian Beier Geht nach seiner Einwechslung in die Sturmspitze. Sehr engagiert, auch wenn ihm nicht alles gelingt eindeutig ein belebendes Element und in der Vorbereirtung an beiden Toren beteiligt. ran-Note: 2

Leon Goretzka Der Münchner ersetzt Groß nach 66 Minuten, um wie bei Bayern gemeinsam mit Kimmich im Mittelfeld für Ordnung zu sorgen. Hat zwar auch ein paar Ballverluste, insgesamt aber dreht sich nach seiner Hereinnahme das Spiel. ran-Note: 3