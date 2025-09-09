Anzeige

Anzeige

Das Wichtigste zur WM-Qualifikation in Kürze Spielplan

Tabelle

Anzeige

Außerdem verrät der frühere Nationalspieler aus eigener Erfahrung, wie Deutschland nach einer holprigen WM-Quali 2002 Vize-Weltmeister wurde. ran: Herr Hamann, 0:2 in der Slowakei, 3:1 mit viel Bauchschmerzen gegen Nordirland. Wie lautet Ihr Fazit der deutschen WM-Quali-Spiele? Dietmar Hamann: Drei schlechte Halbzeiten und nur eine – die zweite gegen die Nordiren -, die okay war. Drei Punkte aus zwei Spielen - das macht die restlichen vier Quali-Partien noch wichtiger.

Anzeige

Hamann sieht "unfassbare Selbstzufriedenheit" ran: Waren Sie überrascht davon, dass die deutsche Nationalmannschaft so schwach in Form ist? Hamann: Dass wir Probleme kriegen könnten, konnte ich mir schon vorstellen. Aber dass wir so schlecht spielen, hätte ich nicht gedacht. Wir haben die EM komplett falsch eingeschätzt. Man hat sich nach dem unglücklichen Aus im Viertelfinale gegen Spanien als moralischer Sieger des Turniers hingestellt. Man hatte das Gefühl, Siege im Halbfinale und Finale wären bei einem Weiterkommen nur noch Formsache gewesen. Nach der EM hat man die Verträge der Verantwortlichen früh verlängert. Früher meinte man, das mache man nicht mehr. Es hat sich eine unfassbare Selbstzufriedenheit eingeschlichen. Die Formkrise zuletzt hat jetzt ihren Höhepunkt erreicht. ran: Gegen Nordirland wurde die Mannschaft beim Stand von 1:1 zur Pause ausgepfiffen. Hamann: Wenn die Fans ihren Unmut kundtun, ist das ihr gutes Recht. Sie haben ja nicht aus heiterem Himmel gepfiffen. Schon drei Tage davor gab es eine desolate Leistung gegen die Slowakei. Natürlich hört man solche Pfiffe als Protagonist nicht gerne, aber beschweren braucht sich keiner darüber.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

DFB: "So ist der Sport!" Pascal Groß über Woltemade-Pfiffe

ran: Vor allem Florian Wirtz, der für 120 Millionen Euro zum FC Liverpool gewechselt ist, und Nick Woltemade, den Newcastle für 90 Millionen Euro gekauft hat, wurden stark kritisiert. Zu Recht? Hamann: Wirtz hatte einen sehr holprigen Start in Liverpool. Gegen Arsenal war die zweite Halbzeit die erste, die er ganz okay gespielt hat. Die Partien davor lief das Spiel an ihm vorbei. Natürlich ist er verunsichert. Da muss er jetzt raus. Seine Verfassung hilft der Nationalmannschaft sicherlich nicht. ran: Und Woltemade? Hamann: Ihn würde ich ein wenig in Schutz nehmen. Für die Ablöse kann er nichts. Newcastle hat ihn für 90 Millionen Euro gekauft, ja. Aber man kann von ihm noch keine Leistung eines 90-Millionen-Spielers erwarten. In zwei, drei Jahren kann er das vielleicht wert sein, aber eben noch nicht jetzt. Außerdem waren die beiden Spiele für einen Angreifer nicht einfach, wenn man kaum brauchbare Bälle von den Mitspielern bekommt.

Hamann: DFB-Team "in Einzelteile zerfallen" ran: Bundestrainer Julian Nagelsmann meinte nach der Niederlage gegen die Slowaken, dass er vielleicht nicht mehr nach Qualität, sondern mehr nach Einstellung und Willen aufstellen sollte. Hamann: Er ist ja nicht erst seit gestern Bundestrainer. Mit solchen Aussagen tue ich mir schwer. Durch die Wechsel in der Startaufstellung würde das quasi bedeuten, dass die Spieler, die gegen Nordirland gespielt haben, nicht so gut seien wie die anderen. Aber im Gegensatz zur ersten Elf gegen die Slowakei würden sie zumindest laufen und alles geben. Damit ist sicherlich nicht geholfen. ran: Woran sollte Nagelsmann arbeiten? Hamann: Was mir Sorge bereitet, ist, dass wir in unsere Einzelteile zerfallen sind. Seine Aufgabe wird sein, eine Einheit zu formen. Ob wir mit drei oder vier hinten spielen, ist sekundär. Wir müssen unsere Leute stark reden – und die müssen das dann aber auch durch Leistung unterlegen. Ich finde, wir haben zu wenige Spieler, die andere besser machen.

DFB: Orakel-Held! Nadiem Amiri trifft wie vorausgesagt

ran: Wer kann das aktuell? Hamann: Im Moment keiner. Wirtz ist einer, der andere in Szene bringen kann. Aber im Moment macht er das auch nicht. Wenn Rüdiger seine Zweikämpfe gewinnt, dann gibt er auch Sicherheit. Wenn er das nicht schafft und auch im Spielaufbau Fehler macht, dann bewirkt er das Gegenteil. ran: Die Abwehr um Rüdiger und Jonathan Tah bekleckerte sich in der Slowakei nicht gerade mit Ruhm. Hamann: Mir gefällt Robin Koch. Wenn jemand da hinten das Kommando übernehmen könnte, dann wäre er der Erste, der mir einfällt. ran: Würde Torwart Manuel Neuer, der nach der EM 2024 aus der Nationalmannschaft zurückgetreten ist, der DFB-Auswahl Stabilität geben? Hamann: Die Nationalmannschaft wartet immer noch auf die Rückkehr von ter Stegen nach seiner Verletzung. Beim FC Barcelona wurde er zuletzt degradiert. Ob und wo er spielt, wenn er wieder fit ist, ist unklar. Die Option Neuer muss man sich immer offen lassen. Wobei man auch sagen muss, dass sich Oliver Baumann bisher nichts zuschulden kommen hat lassen. ran: Wie schwer wiegt der Ausfall von Jamal Musiala? Hamann: Selbst, wenn Musiala wiederkommt, werden wir nicht alle aus dem Stadion schießen.

Anzeige

Anzeige

Hamann über Playoffs 2002: "Hat uns richtig zusammengeschweißt" ran: Auch die Qualifikation zur WM 2002 verlief äußerst holprig. Beim Turnier in Japan und Südkorea wurde die deutsche Nationalmannschaft mit Ihnen als Spieler dann aber Vize-Weltmeister. Wie ist der Turnaround gelungen? Hamann: Man muss das schon unterscheiden: Wir hatten England in der Gruppe – und nicht die Slowakei. England haben wir auswärts geschlagen, zu Hause haben wir leider verloren. Durch den Freistoß, den David Beckham in der Nachspielzeit im letzten Gruppenspiel gegen Griechenland getroffen hat, mussten wir in die Playoffs. In der Ukraine haben wir 1:1 gespielt, in Dortmund haben wir dann mit 4:1 gewonnen. Michael Ballack hat damals drei Tore geschossen. ran: Gab das Auftrieb für die Endrunde? Hamann: Wir hatten immer schon eine gute Gemeinschaft. Aber das Ukraine-Spiel hat uns richtig zusammengeschweißt. Danach haben wir eine schöne Feier gemacht. Dabei haben wir uns geschworen, dass uns in Japan und Südkorea erstmal einer schlagen müsse. Wir hatten mit Oliver Kahn den besten Torwart des Turniers und eine gute Abwehr. Das war die Basis. Und da muss die deutsche Nationalmannschaft wieder hinkommen.

Kuriositäten im Fußball: Twente-Trainer nach Testspiel-Pleite gegen Alemannia Aachen entlassen 1 / 41 © FC Twente Twente entlässt Trainer nach Testspiel-Niederlage

Eigentlich wollte der FC Twente Enschede nach einem verkorksten Saisonstart (drei Niederlagen aus vier Spielen) Selbstvertrauen in einem Testspiel gegen den Drittligisten Alemannia Aachen sammeln. Das ging jedoch in die Hose: Aachen gewann souverän mit 2:0 gegen den Erstligisten aus den Niederlanden. Für die Verantwortlichen zu viel: Nur zwei Stunden nach der Pleite gegen die Alemannia gab Twente die Entlassung von Trainer Joseph Oosting bekannt. © ZUMA Press Wire Hund beißt Fußball-Profi in Genitalbereich

Das klingt schmerzhaft! Der spanische Fußball-Profi Carles Pérez ist nach einem Hundebiss in den Genitalbereich in ein Krankenhaus gebracht worden. Das gab sein griechischer Klub Aris Thessaloniki gegenüber der "Marca" bekannt. Der 27-Jährige ist derzeit vom spanischen Erstligisten Celta Vigo an die griechische Mannschaft ausgeliehen... © Photo Players Images Hund beißt Fußball-Profi in Genitalbereich

...Demnach war er mit seinem eigenen Hund spazieren. Als dieser von einem anderen Hund angegriffen wurde, schritt der Spanier ein - und wurde dabei im Intimbereich erwischt. Im Krankenhaus musste er dann mit sechs Stichen genäht, sein Zustand soll nicht ernst sein. © IMAGO/Daniel Scharinger Wolfsberger AC zahlt Ablösesumme für Wohlmuth in Pellets

Der österreichische Klub Wolfsberger AC hat im Rahmen der Verpflichtung von Fabian Wohlmuth (re.) einen kuriosen Bonus zur ausgehandelten Transfersumme geliefert. Laut der Zeitung "Krone" gab es vonseiten der Wolfsberger eine LKW-Lieferung Holzpellets zusätzlich zur kolportierten Ablösesumme von 500.000 Euro an Wohlmuths Klub SV Ried. Der Hintergrund ... © IMAGO/Eibner Europa Wolfsberger AC zahlt Ablösesumme für Wohlmuth in Pellets

... dieses kuriosen Transfer-Bonis: Wolfsberg-Präsident Dietmar Riegler (Bild) führt ein riesiges Pellets-Unternehmen im Bundesland Kärnten mit der Jahresproduktion von 430.000 Tonnen. "Damit können wir Akademie und Trainingszentrum heizen", sagte Rieds Präsident Thomas Gahleitner zur kuriosen Lieferung des Heizmaterials vom amtierenden österreichischen Pokalsieger. © AFP/AFP/STR "King Kazu" geht mit 58 Jahren in seine 40. Profisaison

Der 58-Jährige denkt noch immer nicht ans Aufhören. Kazuyoshi Miura startete nun in der japanischen 4. Liga in seine 40. (!) Saison als Profifußballer. Der ehemalige Nationalspieler wurde beim 2:1 seines Atletico Suzuka Club gegen den Yokohama Sports&Culture Club in der 82. Minute eingewechselt. Er habe es "dank der Hilfe meiner Teamkollegen und Trainer bis hierher geschafft. Jetzt möchte ich mein Spiel noch weiter verbessern." © AFP/SID/TOSHIFUMI KITAMURA "King Kazu" geht mit 58 Jahren in seine 40. Profisaison

Für Japans Nationalmannschaft waren ihm einst 55 Tore in 89 Länderspielen gelungen. Im vergangenen Jahr war er nach zwei Spielzeiten in Portugals Zweitligateam Oliveirense in seine Heimat zurückgekehrt. Sein Profidebüt hatte er vor 39 Jahren beim brasilianischen Verein Santos gegeben. Der Angreifer spielte zudem in Italien, Kroatien und Australien. © imago Wildes Torjäger-Ranking: Deutscher Amateurkicker vor Mbappe

Wer ist Deutschlands bester Torjäger der vergangenen 25 Jahre für Klub und Verein? Natürlich Sören Gonnermann (Foto links)! Im Torjäger-Ranking von "transfermarkt.de" kommt der Stürmer von Hessenligist SV Adler Weidenhausen seit 2009 auf unglaubliche 390 Tore - und damit auf ein Tor mehr als Kylian Mbappe (Foto rechts). Damit belegt Gonnermann weltweit Rang 19. © 2025 Getty Images Wildes Torjäger-Ranking: Deutscher Amateurkicker vor Mbappe

Den ersten Platz im Ranking belegt Cristiano Ronaldo (943 Tore) vor Lionel Messi (882) und Robert Lewandowski (694). Zweitbester Deutscher nach Gonnermann ist Mario Gomez auf Rang 22 mit 282 Toren. Für das Ranking zählte transfermarkt.de alle Tore für Klub und Nationalmannschaft in allen Ligen und Altersklassen, die auf dem Portal erfasst werden. © Visionhaus FC Chelsea hat die Wahl: Europa League oder Champions League?

Chelsea steht im Finale der Conference League und kann sich bei einem Sieg für die Europa League qualifizieren. In der Premier League steht man auf einem fünften Platz, der eine Teilnahme an der Champions League garantieren würde. Das kuriose: Bei der Qualifikation für beide Wettbewerbe, kann sich der FC Chelsea laut "The Sun" aussuchen, in welchem er an den Start geht. © Pressefoto Baumann VfB Stuttgart erneut gegen Drittligisten im Pokalfinale

Mit einem 3:1-Sieg gegen RB Leipzig hat der VfB Stuttgart das Pokalfinale in Berlin erreicht. Gegner ist Drittligist Arminia Bielefeld. Das Kuriose: Bereits zum zweiten Mal von seinen nun sieben Finalteilnahmen treffen die Stuttgarter auf einen Drittligisten. 1997 gab es einen 2:0-Sieg gegen Energie Cottbus. Damit war in der Hälfte der Finalteilnahmen von Drittligisten der VfB der Gegner... © Getty Images Kuriosum um Platzverweis für Lukas Grgic

Im Spiel zwischen Rapid Wien und RB Salzburg kam es zu einer kuriosen Gelb-Roten Karte. Der Leidtragende Lukas Grgic musste verletzungsbedingt nach 69 Minuten behandelt werden und wurde dabei außerhalb des Platzes ausgewechselt. Das Problem: Weder Grgic selbst noch der Schiedsrichter Alexander Harkam bekamen davon etwas mit. Der Unparteiische bat den Rapid-Akteur also wieder auf das Feld. © Getty Images Kuriosum um Platzverweis für Lukas Grgic

Daraufhin unterbrach Harkam die Partie, nachdem er wohl ein Signal auf das Ohr bekommen hatte, dass Grgic den Platz verbotenerweise betreten hatte. Der defensive Mittelfeldspieler sah seine zweite Verwarnung an diesem Tag, weshalb für den 29-jährigen frühzeitig Schluss war. Der Schiedsrichter machte sich anschließend aber dafür stark, Grgic die obligatorische Sperre für ein Spiel zu erlassen. © NurPhoto Manchester Citys Maskottchen zeigt Erling Haaland an

Erling Haaland hat juristischen Ärger, und das ausgerechnet mit City-Maskottchen "Moonbeam" - beziehungsweise der Frau, die es im Kostüm verkörperte. Denn sie hat den Norweger laut "Sun" angezeigt, nachdem er ihr mit zwei Schlägen auf den Hinterkopf des Maskottchen-Kostüms beim Spiel gegen Southampton am 26. Oktober ein Schleudertrauma sowie eine Gehirnerschütterung zugefügt habe. © 2025 Getty Images Manchester Citys Maskottchen zeigt Erling Haaland an

"Ich war ziemlich aufgebracht und habe geweint, mir hat der Kopf gepocht und ich glaube, ich stand unter Schock. Später wurde mir klar, dass er von hinten auf mich zugekommen war, mir auf den Kopf geschlagen und sich dann auf meinen Kopf gestützt hatte", zitiert die "Sun" die bei City inzwischen nicht mehr angestellte Frau. Sie warf dem Klub vor, Haaland nicht mit der Angelegenheit behelligt zu haben und die Sache "unter den Teppich" zu kehren. © 2024 IMAGO/Roman Möbius Carl Zeiss Jena hat das schönste Stadion der Welt

Nicht Bernabeu, nicht Camp Nou, nicht Marcana. Das schönste Stadion der Welt steht in Deutschland. Doch es ist durchaus überraschend, wo. Die neue adHoc Arena des FC Carl Zeiss Jena wurde vom Online-Portal StadiumDB.com zum besten der Welt gekürt. Vor dem Bernabeu in Madrid und Hocine Ait Ahmed in Algerien. Der Regionalligist setzte sich damit gegen 23 Konkurrenten durch. Der Neubau der Arena im Ernst-Abbe-Sportfeld hatte 58 Millionen Euro gekostet. © Getty Bayern-Talent ändert Namen auf dem Trikot

Alara Sehitler ändert ihren Trikotnamen. Das 18 Jahre alte Talent des FC Bayern München reagiert auf die Verunglimpfung ihres Nachnamens von Rechtsextremen. Die UEFA sowie der FCB und der DFB genehmigen und unterstützen ihr Vorhaben. Fortan wird sie nur noch mit ihrem Vornamen auf dem Trikot spielen. Sie ist damit die erste deutsche Nationalspielerin, bei der kein Nachname auf dem Trikot stehen wird. © Getty Images Wegen Messi-Autogramm: Schiedsrichter Ortiz sechs Monate gesperrt

Der mexikanische Schiedsrichter Marco Antonio Ortiz wurde laut "ESPN" vom CONCACAF-Verband für sechs Monate gesperrt. Der Grund dafür ist äußerst kurios, er soll nämlich lediglich Superstar Lionel Messi während des Champions-League-Spiels von Inter Miami bei Kansas City um ein Autogramm für ein "Familienmitglied mit besonderen Bedürfnissen" gebeten haben. Der CONCACAF-Verband ... © 2025 Getty Images Wegen Messi-Autogramm: Schiedsrichter Ortiz sechs Monate gesperrt

... sieht darin einen Verstoß von Ortiz gegen den Verhaltenskodex für Schiedsrichter. Für Ortiz bedeutet die nun wohl verhängte Sperre den Ausfall für die Klub-WM im Sommer 2025 sowie den Gold-Cup. Auch seine Chancen auf eine Teilnahme bei der WM 2026 sollen dem Bericht nach durch diese Sperre deutlich gesunken sein. © IMAGO/opokupix Schiedsrichter in den Hoden gebissen! Kreisliga-Spiel abgesagt

Unglaublicher Vorfall im Amateurbereich: Das Kreisliga-C-Spiel FC Taxi II gegen Rot-Weiss Mülheim III musste bereits vor Anpfiff abgesagt werden. Der Grund schmerzt schon beim Lesen: Dem Schiedsrichter wurde in den linken Hoden gebissen, wie die "WAZ" berichtet. © IMAGO/ActionPictures Schiedsrichter in den Hoden gebissen! Kreisliga-Spiel abgesagt

"Bei der Passkontrolle im Kreis vom FC Taxi turnte ein kleines Kind mit im Spielerkreis. Dies kam immer näher zu mir und biss mir auf einmal unvermittelt sowie völlig überraschend in den linken Hoden", erklärte der Unparteiische im Spielbericht. "Aufgrund der Schmerzen und der Situation", habe er die Begegnung nicht angepfiffen. Es habe sich um das Kind eines Taxi-Spielers gehandelt, so der Referee weiter. © ANP Sittard gelingt mit zwölf Mann in Eredivisie der späte Ausgleich

Am 21. Spieltag der Eredivisie lief Fortuna Sittard beim SC Heerenveen kurz vor Schluss einem 1:2-Rückstand hinterher. Bei einem Doppelwechsel unterlief den Gästen dann ein Fauxpas, sodass kurzzeitig zwölf Spieler auf dem Feld waren. Mit dieser Überzahl gelang dem Team wenig später nach einer Ecke tatsächlich noch der Ausgleich (Foto). Die Partie endete 2:2, könnte aber noch ein Nachspiel haben... © ANP Sittard gelingt mit zwölf Mann in Eredivisie der späte Ausgleich

Denn der niederländische Verband KNVB hat angekündigt, beim internationalen Regelkomitee IFAB wegen der Spielwertung in einem solchen Fall nachzufragen und anschließend eine Entscheidung zu treffen. Heerenveens Trainer, Ex-Nationalspieler Robin van Persie, hat sich seine Meinung über die Schiedsrichter schon gebildet. Der 41-Jährige bezeichnete sie als einen "Haufen Amateure". © IMAGO/instagram@romeoilzermma Hoffenheim-Coach Christian Ilzer: Sohn Romeo startet MMA-Karriere

Während Hoffenheims Coach Christian Ilzer im Abstiegskampf bestehen muss, setzt Sohn Romeo auf den Käfigkampf. "Dieser Sport erfüllt mich. Mit 15 Jahren fing ich mit Boxen und Kickboxen an. Davor habe ich selber Fußball gespielt, es hat mir aber nicht so Spaß gemacht“, sagte er der Zeitung "Heute". Im Thailand-Trainingslager bereitet er sich für die MMA-Karriere vor. Ilzer junior: "Mein Ziel ist es, zehn bis zwölf Amateurkämpfe zu machen, dann mit 21 bis 22 in den Profibereich zu gehen." © Getty Images Palmer will sich Jubel schützen lassen

Der "SIUUU"-Jubel von Cristiano Ronaldo ist ikonisch. Die "Cold"-Geste von Cole Palmer noch nicht so sehr. Der 22-Jährige vom FC Chelsea ist sich aber sicher, dass sich das ändern kann. Um dann richtig abzukassieren, will er sich den Jubel mit dem Namen "Cold Palmer" als geistiges Eigentum schützen lassen. Seine Chancen stehen gut, heißt es. Der "Cold"-Jubel soll verdeutlichen, wie eiskalt Palmer vor dem Tor ist. © 2024 Getty Images Drei Gäste-Fans zu viel für Hansa Rostock

Zum Jahresabschluss der 3. Liga gegen Hannover 96 II war das Interesse bei Hansa Rostock so groß, dass die Verantwortlichen auch den Gästeblock mit eigenen Fans füllen wollten. Schlechte Nachrichten für die 96er? Nicht wirklich. Da nur drei Fans mit nach Rostock reisten, durften diese sich jetzt über VIP-Tickets freuen. © IMAGO/ZUMA Press Wire Vinicius Junior streamt Real gegen Liverpool "illegal" - La Liga ist sauer

Die spanische Liga ist überhaupt nicht happy mit Vinicius Junior - und das hat nichts mit seinen theatralischen Schauspieleinlagen zu tun. Der aktuell mit einer Muskelverletzung fehlende Real-Star verfolgte am Mittwoch das Spiel seiner Königlichen beim FC Liverpool (0:2) - allerdings zum Ärger von La Liga nicht über "Movistar", die in Spanien die Übertragungsrechte halten... © AFP/SID/GABRIEL BOUYS Vinicius Junior streamt Real gegen Liverpool "illegal" - La Liga ist sauer

... Stattdessen streamte der Brasilien-Star den CL-Kracher über einen Sender aus seiner Heimat, obwohl er sich in Madrid aufhielt - und postete es zu allem Überfluss auch noch in seine Insta-Story. So bekam auch La Liga Wind von der unüberlegten Aktion, wertete es als offenbar als Piraterie. Die Liga war wohl so empört, dass Real Madrid laut "Relevo" sogar einen Beschwerdebrief erhielt. © PA Images Frank Lampard verrät verrücktes Hunde-Ritual

Frank Lampard hat einen neuen Job als Trainer bei Zweitligist Coventry City. Die Chelsea-Legende wird wohl zwischen ihre Heimat und der Stadt in den West Midlands pendeln. Was einige Probleme für Lampard mit sich bringen könnte. Denn in seiner Zeit als Chelsea-Trainer berichtete er von einem verrückten Ritual, das mit seinem Hund Pooch zu tun hat und für Glück auf dem Platz sorgen soll ... © PA Images Frank Lampard verrät verrücktes Hunde-Ritual

Lampard ist nämlich sehr abergläubisch, wie "The Sun" berichtet. Vor den Chelsea-Spielen ging er mit seinem Hund immer exakt denselben Weg, besuchte dasselbe Café und wartete dort, bis Pooch ihr Geschäft verrichtet hatte. Dann wanderte das Duo wieder den gleichen Weg zurück. Ob Lampard dieses Ritual vor Spielen in Coventry aufrechterhalten kann, darf bezweifelt werden. Vielleicht müssen Pooch und der ehemalige englische Nationalspieler nun ein neues Ritual erfinden. © IMAGO/Sportimage Manchester United will Fans mit Inkontinenz helfen

Männer mit Inkontinenz sollen ihre Red Devils bald wieder im Old Trafford unterstützen können. Dafür hat der Klub als erster Premier-League-Verein nun entsprechende Behälter in den Stadiontoiletten installiert und wird Einlagen sowie ähnliche sanitäre Produkte zur Verfügung stellen. Der Müll wird wiederum offenbar zur Stromproduktion verwendet. © Sergio Brunetti Silvan Wallner beendet Karriere aus religiösen Gründen

Mit gerade einmal 22 Jahren beendet der Schweizer Fußball-Profi Silvan Wallner seine Karriere - und das aus einem ungewöhnlichen Grund. Der Verteidiger des österreichischen Bundesligisten Blau-Weiß Linz hört aufgrund seines christlichen Glaubens mit dem Fußballspielen auf ... © Eibner Europa Silvan Wallner beendet Karriere aus religiösen Gründen

... Der Schweizer war erst im Sommer vom FC Zürich zu den Oberösterreichern gekommen. In einem Statement erklärte Wallner, er sei "gläubiger Christ" und wolle "Jesus Christus folgen. Der biblische Ruhetag ist mir dabei wichtig geworden. Für mich als Profi heißt dies, dass ich von nun an am Samstag nicht erwerbsmäßig Fußball spielen will." © Imago / x.com/FabrizioRomano/ Transferguru Romano reagiert auf US-Wahl

Fabrizio Romano gilt als der Transfermarkt-Insider schlechthin. Nach der US-Wahl schrieb ein "X"-User in Richtung des 31-Jährigen: "Ich warte darauf, dass Fabrizio Romano die Trump-Übernahme ankündigt. Wenn nicht, dann kann ich das nicht akzeptieren." Der Journalist setzte in der Folge einen Tweet mit drei Emojis ab: Das Wort "bald" mit einem Pfeil, ein Augenpaar und die US-Flagge. © IMAGO/Manuel Stefan Schweiz: Platzverweis für Joel Monteiro nach Schuh-Wurf

Weil sich Berns Joel Monteiro beim 0:0 gegen den FC Zürich über eine Schiri-Entscheidung ärgerte, verlor er die Nerven! Der 25-Jährige warf seinen Schuh frustriert weg und traf dabei Gegenspieler Mirlind Kryeziu. Daher blieb Schiedsrichter Urs Schnyder keine Wahl, als Monteiro mit Rot zu bestrafen. "So spektakulär wie dämlich" kommentierte die "Neue Zürcher Zeitung" (NZZ) Monteiros Platzverweis. © IMAGO/Colorsport FA erlaubt Tuchel Arbeit im Homeoffice

Im Januar beginnt Thomas Tuchel seinen Job als Trainer der Three Lions. Seine Arbeit kann er dabei teilweise im Homeoffice ausführen. Laut "Sun" wird der 51-Jährige an einigen Sitzungen mit Nachwuchstrainern und anderen Abteilungen teilnehmen, die FA verlangt allerdings nicht, dass er ständig präsent ist. Tuchel lebt aktuell in München, wo auch seine beiden Töchter wohnen. © IMAGO/HMB-Media "Technische Probleme" bei Registrierung verhindern Nmecha-Comeback

Der wiedergenesene Lukas Nmecha verpasst die Bundesliga-Partie seines Klubs VfL Wolfsburg auf St. Pauli aus kuriosem Grund. Laut "Kicker" teilten die "Wölfe" mit, dass der Stürmer aufgrund technischer Probleme nicht für den Spieltagskader gemeldet werden konnte. Daher ... © regios24 "Technische Probleme" bei Registrierung verhindern Nmecha-Comeback

... umfasste das VfL-Aufgebot am Millerntor nur 19 statt 20 Spieler. Nmecha fiel zuletzt lange Zeit wegen Adduktorenproblemen aus, hätte auf St. Pauli sein Comeback geben können – doch dann kam die Technik dazwischen. So saß Nmecha beim torlosen Remis des VfL zwar auf der Bank, allerdings nur in Trainingsklamotten und ohne die Chance, zum Einsatz zu kommen. © 2024 Getty Images Fußball auf über 4000 Metern Höhe

Da wird jedem Gegner Angst und Bange. Bolivien hat sein Nationalstadion nach El Alto verlegt. Die Luft im Stadion von El Alto ist dünn, die Botschaft auf dem Rasen dafür umso dicker. "4150 Meter" steht laut "SID" in großen Buchstaben auf jenem Rasen, auf dem Bolivien am Donnerstag sein umstrittenes WM-Qualifikationsspiel gegen Kolumbien absolviert ... © 2024 Getty Images Fußball auf über 4000 Metern Höhe

Bislang wurden Pflichtspiele in La Paz ausgetragen, auf 3637 Metern im höchstgelegenen Nationalstadion der Welt. Doch neuerdings zieht es das Team noch deutlich höher hinaus. Weil das frisch renovierte Stadion in El Alto so schön und der Rasen so gut sei, sagt Nationaltrainer Oscar Villegas. Weil das einen enormen Vorteil bringe, sagen viele Gegner ... © 2024 Getty Images Fußball auf über 4000 Metern Höhe

Zu spüren bekam die Höhenluft bereits Venezuela. Mit 0:4 kam der Favorit im September unter die Räder, als Bolivien erstmals in El Alto (spanisch für "die Höhe") spielte. Weder Atemübungen noch eine Vorbereitung in Sauerstoffkammern halfen den Gästen. Nun versucht es Kolumbien, unter anderem mit einer mehrtägigen Akklimatisierung in Cochabamba auf 2500 Metern.