"Nein. Angst zu haben, ist niemals gut", antwortete Nagelsmann: "Ich bin mutig genug, wir wollen unsere Spiele gewinnen. Das Team ist wichtig, nicht ich. Ich habe keine Angst."

DFB-Team: Nagelsmann lässt keine Selbstzweifel erkennen Auch Selbstzweifel ließ er nicht erkennen, obwohl Nagelsmann von zahlreichen Experten für sein erneutes Experimentieren und die dadurch verursachte Verunsicherung im Team kritisiert worden war. So erklärte Ex-Nationalspieler Markus Babbel im ran-Interview, dass sich der DFB-Chefcoach "den Schuh schon anziehen muss, dass er das Spiel vercoacht hat".

DFB: "Angst um Job?" Reporter konfrontiert Nagelsmann

Er habe die übereinstimmende Kritik in den Medien nicht gelesen, antwortete Nagelsmann auf Nachfrage von ran, könne sich die Stoßrichtung aber denken: "Ich komme damit gut klar. Wenn es gut läuft, läuft es gut. Wir haben schlecht gespielt und kein gutes Spiel gemacht. Dann muss man sich die Kritik gefallen lassen, werde aber nicht alles ändern. Ich stehe für gewisse Dinge und kann sie nicht ändern."

Kehrt Kimmich nach rechts zurück? Was nicht bedeutet, dass sich am Sonntag nichts ändern soll – im Gegenteil. Angefangen bei der Startaufstellung, wobei sich der 38-Jährige keine Namen entlocken ließ. "Personell wird ein bisschen was passieren", erklärte er lediglich. Sinnvoll könnte eine Rückversetzung von Kapitän Joshua Kimmich auf die Rechtsverteidiger-Position sein, wobei man gespannt sein darf, ob Nagelsmann zu dieser Rolle rückwärts bereit ist – der Stabilität des Teams würde es aber sicher helfen. Ebenso der Rückgriff auf einen defensiv starken Mentalitätsspieler wie Robert Andrich auf der Doppel-Sechs neben Angelo Stiller. Oder eben Kimmich, dann könnte auch Pascal Groß eine Chance bekommen. Ansonsten wird wohl höchstens Nadiem Amiri in der Offensive neu dabei sein, die England-Legionäre Flo Wirtz und Nick Woltemade sollen eine Chance zur Wiedergutmachung bekommen.

U21-Highlights: "Neues" Sturm-Duo schockt Albanien

Erneute Pleite hätte gravierende Folgen Ohnehin gilt das für die gesamte Mannschaft, denn eine weitere Niederlage gegen den Weltranglisten-71. aus Nordirland würde die Aussichten auf die direkte WM-Qualifikation als Gruppensieger extrem erschweren – und vor allem der Euphorie um die Nationalmannschaft nach der Heim-EM fürs Erste den Stecker ziehen. Entsprechend wiederholte Nagelsmann die Forderung an seine Elf nach mehr Willen und Emotionalität. Daher habe man nach dem Spiel in Bratislava viele Gespräche geführt und versucht, den Spielern "etwas an die Hand zu geben, was es ihnen erleichtert, emotional Fußball zu spielen. Das ist aber nichts Neues, das machen wir seit vielen, vielen Monaten", sagte er. Allerdings hänge die Umsetzung nicht nur von ihm ab: "Die Möglichkeiten eines Menschen, einen anderen Menschen zu begeistern, sind immer begrenzt. Jeder Spieler muss den Nebenmann anzünden. Da geht es auch viel um Kommunikation. Das kann ganz, ganz viel helfen."

Nagelsmann fordert mehr Aggressivität, Baumann die Basics Darüber hinaus forderte der Bundestrainer defensiv wie offensiv mehr Aggressivität, während Torhüter Oliver Baumann vor allem auf das 1x1 des Fußballs verwies: "Energie, Leidenschaft, Zweikampfverhalten. Die Reihenfolge ist: Erst die Basics, dann kommen die spielerischen Elemente von alleine." Diese Grundtugenden dürften auch nötig sein, denn der Außenseiter wird – unterstützt von einer nicht geringen Zahl an laustarken Anhängern in Köln – kämpferisch voll dagegenhalten. Die Mannschaft um den Liverpooler Conor Bradley konnte in den vergangenen Monaten mit Siegen über Bulgarien, Schottland und Island sowie einem 1:1 gegen die Schweiz einige Achtungserfolge einfahren, reist zudem nach dem 3:1 in Luxemburg als Tabellenführer an.

