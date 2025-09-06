England wahrt mit einem glanzlosen 2:0 gegen Underdog Andorra seine weiße Weste in der WM-Qualifikation. Doch der abermals triste Auftritt der "Three Lions" sorgt in der englischen Presse für heftigen Gegenwind. Thomas Tuchel habe aus dem Spiel "viel gelernt" Vier Spiele, vier Siege, null Gegentore. Englands Ergebnisse in der WM-Qualifikation unter Thomas Tuchel bieten eigentlich keinen Anlass zu Kritik. Anders sieht es allerdings aus, wenn es um das Zustandekommen der Siege geht. Jüngstes Beispiel: Der 2:0-Sieg in Birmingham gegen aufopferungsvoll mauernde No-Names aus Andorra am Samstag. WM-Quali: England wieder mau - große Emotionen bei Portugal Erst ein Eigentor brach für die "Three Lions" den Bann gegen die Nummer 174 der Weltrangliste, bei denen unter anderem Pau Babot vom SV Rot-Weiss Walldorf aus der fünftklassigen Hessenliga spielte. In der zweiten Hälfte sorgte dann Declan Rice per Kopf für den Endstand. Dabei hatte sich Englands Nationaltrainer von seinem Team vor dem Spiel einen "deutlichen Sieg" gewünscht. Stattdessen gab es fußballerische Magerkost. Entsprechend gähnende Leere herrschte schon kurz vor dem Schlusspfiff im Villa Park. Viele Fans machten sich lieber vorzeitig auf den Heimweg.

Presse ätzt: "Nutzlose Partie gegen ein Skigebiet" Auch die englischen Medien sahen wenig Anlass für Lob: "Die Fans im Villa Park haben sich wahrscheinlich gewünscht, sie wären lieber zum Coldplay-Konzert ins Wembley-Stadion gegangen", schrieb der "Mirror": "Tuchel machte eine frustrierte, leicht besorgte Figur, als er auf einer Getränkekühlbox an der Seitenlinie saß, während England eher träge spielte und den Ball nicht annähernd schnell genug bewegte." Die "Sun" schrieb: "Die neue Ära von Thomas Tuchel kommt trotz des Sieges über den Underdog noch nicht richtig in Gang." Unter dem Deutschen auf der Trainerbank sei England "ernsthaft schwer anzuschauen". Das Spiel sei laut dem Blatt eine "nutzlose Partie gegen ein Skigebiet" gewesen.

Auch der "Guardian" ätzte gegen die "Three Lions": "Zumindest wurden sie nicht vom ausverkauften Stadion ausgebuht. Das Verhalten der Fans war höchst beeindruckend." Die "Daily Mail" titelte dagegen schlicht mit "Langweiliges, langweiliges England". Zwar führt England die Quali-Gruppe K ohne Punktverlust an, doch nach zwei Partien gegen Andorra und einem Spiel gegen Albanien steht der erste große Härtetest mit einem Auswärtsspiel in Serbien erst noch bevor.