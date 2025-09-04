Wer im nächsten Jahr zur WM reisen will, sollte sich auf teure Ticketpreise einstellen. Die FIFA setzt auf ein System, das bereits bei Fans der Popband Oasis für großen Ärger gesorgt hat. Von Tobias Wiltschek Pünktlich zum Beginn der WM-Qualifikation für die deutsche Mannschaft sind Details zum Ticketverkauf für das Mammut-Turnier in den USA, Kanada und Mexiko im kommenden Jahr durchgesickert. Das Verfahren bezüglich Bewerbung und Preisgestaltung unterscheidet sich teilweise deutlich von bisherigen Endrunden und dürfte bei interessierten Fans für großen Ärger sorgen.

Dynamic Pricing: Schon bei der Oasis-Tour sorgte das Ticket-System für Ärger Bei der WM 2026 ist aufgrund der viel höheren Nachfrage aber zu befürchten, dass die Ticketpreise rapide ansteigen werden. Ein Beispiel dafür waren die Preise für die Re-Union-Tour der britischen Popband Oasis. Anfänglich wurden Tickets im Netz für umgerechnet rund 170 Euro angeboten. Bis manche Fans dann aber im virtuellen Verkauf an der Kasse standen, kosteten die Tickets schon 410 Euro.

Ähnliches dürfte auch den Käufern von WM-Tickets passieren. Denn auch hier werden Zeitslots vergeben, in denen sich Interessenten im virtuellen Raum für Tickets anstellen können. Bereits als die ersten Meldungen über das Dynamic-Pricing-System zur WM im Umlauf waren, wurde es scharf kritisiert. "Es ist nichts als unverhohlene Gier - so einfach ist das. Wir stehen dieser Idee sehr kritisch gegenüber, sie gehört nicht in den Fußball", kritisierte Ronan Evain vom europäischen Fanbündnis "Football Supporters Europe" in einer Mitteilung.

WM-Turnierdirektor fordert Fans auf: "Besorgen Sie sich die Tickets frühzeitig" Ein FIFA-Offizieller bestätigte gegenüber der "New York Times", dass "vom ersten Tag des Vergabeprozesses an ein variables Preissystem" angewandt wird. Bei "ESPN" wird Turnierdirektor Heimo Schirgi mit der Aufforderung an die Fans zitiert: "Besorgen Sie sich die Tickets frühzeitig. Denn es kann alles passieren." Außerdem sei die FIFA bestrebt, die Einnahmen zu optimieren, damit der Fußball in allen 211 Mitgliedsverbänden weiter wachsen könne. Dafür beschreitet der Weltverband beim Ticketverkauf auch in einer anderen Hinsicht neue Pfade. Um Großsponsor VISA genügend Aufmerksamkeit und neue Kunden zuzuführen, wird es erstmals in der WM-Geschichte eine erste Verkaufsphase nur für Inhaber einer VISA-Karte geben.

WM 2026: Exklusive Verkaufsphase für Inhaber von VISA-Karten Die haben schon vom 10. bis 19. September die Möglichkeit, an einem Auswahlverfahren teilzunehmen. Wer Glück hat, wird ab dem 29. September per E-Mail über ein Datum und ein Zeitfenster ab dem 1. Oktober informiert. In dem Zeitfenster hat man dann die Möglichkeit, Tickets zu bestellen. Allerdings wird auch da die Zahl der Bewerber größer sein als die Zahl der verfügbaren Karten – und das Dynamic-Pricing-System wird darüber entscheiden, wer tatsächlich die Tickets bekommt und wer nicht.

