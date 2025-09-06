Nach dem Desaster des DFB-Teams gegen die Slowakei steht das nächste WM-Qualifikationsspiel an. Wie stellt Bundestrainer Julian Nagelsmann dabei auf?

Joshua Kimmich ist die Taktik jetzt egal. Es gehe gegen Nordirland am Sonntag (ab 20.45 Uhr im Liveticker) in Köln "einzig und allein um die Einstellung", sagt der Kapitän der deutschen Fußball-Nationalmannschaft. Dennoch muss Bundestrainer Julian Nagelsmann nach der historischen Schmach in der Slowakei (0:2) mindestens eine knifflige Frage beantworten.

Wer soll in der WM-Qualifikation nun rechts verteidigen, nachdem sich das Bratislava-Experiment mit Nnamdi Collins (Eintracht Frankfurt) als Fehlschlag erwiesen hat?

Kimmich könnte, aber nach seiner Verschiebung ins Zentrum nicht ohne Eingeständnis einer Fehleinschätzung seitens des Bundestrainers. Jonathan Tah wäre in einer Dreierkette möglich, er war in der Slowakei allerdings desolat. Maximilian Mittelstädt erneut auf ungewohnter Seite ist wohl die wahrscheinlichste Variante, David Raum könnte dann links spielen.

Innen würden trotz ihres furchtbaren Abends in Bratislava wieder Tah und Antonio Rüdiger verteidigen, Robin Koch wäre ein potenzieller Ersatz, wenn Nagelsmann einen Denkzettel verteilen will. Im Tor wird wieder Oliver Baumann stehen.