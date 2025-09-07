Fußball
DFB-Team: Julian Nagelsmann plant wohl fünf Startelf-Wechsel - diese Stars müssen zittern
07.09.2025
- 15:32 Uhr
- SID
Nach dem blamablen Auftritt der DFB-Elf gegen die Slowakei wird es gegen Nordirland offenbar zu Veränderungen in der Startelf kommen. Gleich drei davon sollen die Abwehr betreffen.
Bundestrainer Julian Nagelsmann plant für das zweite WM-Qualifikationsspiel gegen Nordirland angeblich mit fünf Wechseln in seiner Startelf. Das berichtet die "Bild" vor der Partie am Sonntag (ab 20.45 Uhr im LIVETICKER) in Köln.
Nach dem Debakel der DFB-Elf in der Slowakei zum Auftakt (0:2) müssten Jonathan Tah, Maximilian Mittelstädt, Angelo Stiller, Leon Goretzka und Debütant Nnamdi Collins auf die Bank, dies seien "die bisherigen Planungen" des Bundestrainers, hieß es.
Nagelsmann will reagieren: Anton, Groß und Co. von Beginn an?
Waldemar Anton (29), David Raum (27), Robin Koch (29), Jamie Leweling (24) und Pascal Groß (34) sollen laut "Bild"-Angaben die fünf Akteure sein, die neu in die Partie kommen.
Anton dürfte Collins auf der rechten Abwehrseite ersetzen, während innen wohl Koch für Tah und auf der linken Seite Raum für Mittelstädt in die Startelf rücken werden. Groß wäre die logische Alternative für Stiller.
Durch die wahrscheinliche Vereinnahme von Leweling für Goretzka ist davon auszugehen, dass Florian Wirtz diesmal als klassischer Zehner agieren wird.
Deutschland nach Pleiten-Serie gefordert
Nagelsmann, der nach drei Pflichtspielpleiten nacheinander deutlich mehr Emotionalität gegen die Nordiren fordert, hatte vor dem Abschlusstraining am Samstagabend betont, dass personell "sicher ein bisschen was passieren" werde, aber auch nicht zu viel. Drei Tage nach der Niederlage in Bratislava brauche es Spieler, "die auf die Situation passen".
Deutschland ist nach dem missglückten Auftakt in die WM-Quali unter Druck und muss zwingend gewinnen, damit der Gruppensieg zumindest noch in der eigenen Hand bleibt.
"Am Ende weiß jeder Spieler, was auf dem Spiel steht und wie wichtig das Spiel für uns ist", sagte Nagelsmann der Sportschau: "Tabellarisch und punktemäßig, aber auch von der Gesamtstimmung."