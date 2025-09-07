Anzeige

Anzeige

Nagelsmann will reagieren: Anton, Groß und Co. von Beginn an? Waldemar Anton (29), David Raum (27), Robin Koch (29), Jamie Leweling (24) und Pascal Groß (34) sollen laut "Bild"-Angaben die fünf Akteure sein, die neu in die Partie kommen. Anton dürfte Collins auf der rechten Abwehrseite ersetzen, während innen wohl Koch für Tah und auf der linken Seite Raum für Mittelstädt in die Startelf rücken werden. Groß wäre die logische Alternative für Stiller. Durch die wahrscheinliche Vereinnahme von Leweling für Goretzka ist davon auszugehen, dass Florian Wirtz diesmal als klassischer Zehner agieren wird.

Anzeige

Anzeige