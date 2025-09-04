DFB-Team mit historischer Blamage: Deutschland leistet sich fatalen Fehlstart

Die deutsche Nationalmannschaft enttäuscht in der Slowakei in allen Belangen. Die Folge: eine historische Pleite zum Start in die WM-Quali. Julian Nagelsmann stapfte völlig desillusioniert über den Platz, 50 Meter entfernt lag sein Taktikzettel als Sinnbild der historischen Blamage von Bratislava zerknüllt im deutschen Tor. Keine Dominanz, kein Glanz - stattdessen erwischte die deutsche Fußball-Nationalmannschaft einen fatalen Fehlstart, der massive Zweifel an den großen Titelambitionen für die WM im kommenden Jahr aufkommen ließ. Das erschreckend wacklige und defensiv überforderte DFB-Team verlor mit 0:2 (0:1) gegen die Slowakei und kassierte damit erstmals überhaupt eine Auswärtspleite in einer WM-Qualifikation. Achtmal die 5, zweimal die 6 - die Noten zur DFB-Blamage in der Slowakei

WM-Qualifikation: Spielplan in Gruppe A "Die ersten fünf, sechs Minuten der zweiten Halbzeit waren ein bisschen heller, der Rest war sehr dunkel", schimpfte Nagelsmann in der ARD: "Heute waren wir meilenweit weg von Gut und Böse." Jonathan Tah forderte: "Wir müssen uns alle an die eigene Nase fassen. Es war für uns alle überraschend, dass das Spiel so gelaufen ist. Das müssen wir aufarbeiten und ehrlich mit uns sein." ARD-Experte Bastian Schweinsteiger äußerte gar die Sorge, dass das DFB-Team die WM verpassen könnte. "Wenn wir so spielen, dann kannst du es vergessen", kritisierte er. Nagelsmann bestätigte dies kurz und knapp: "Absolut", sagte der Bundestrainer.

DFB-Team: Dritte Pflichtspielpleite nacheinander Die Niederlage gegen die Nummer 52 der Welt war ein herber Dämpfer - und zugleich die dritte Pflichtspielpleite nacheinander. Das hatte es bislang ebenfalls noch nicht gegeben. David Hancko (42.) und David Strelec (55.) bestraften das DFB-Team für einen indiskutablen Auftritt, in der Quali für die WM in den USA, Kanada und Mexiko steht die deutsche Auswahl nach dem Auftakt gegen den unangenehmsten Gegner bereits mächtig unter Druck. Im zweiten Spiel am Sonntag in Köln ist ein Sieg gegen Nordirland Pflicht, schließlich qualifiziert sich nur der Gruppenerste auf direktem Weg. Als dritter Gegner in der eigentlich machbaren Gruppe A wartet Luxemburg. Vor rund 20.000 Fans im Nationalstadion von Bratislava begann, was am 19. Juli 2026 im MetLife Stadium erfolgreich enden soll. Zu Beginn des langen Weges sollte es keine Wackler, "keine Zweifel" geben, sagte Nagelsmann. Besonders wichtig war ihm nach der großen Enttäuschung in der Nations League mit Pleiten gegen Portugal (1:2) und Frankreich (0:2) "Stabilität". Dafür beorderte er seinen Kapitän Joshua Kimmich zurück ins Mittelfeld. Und sonst? Den Platz auf der rechten Abwehrseite übernahm der Frankfurter Debütant Nnmadi Collins (21), Oliver Baumann vertrat im Tor einmal mehr den abermals verletzten Marc-André ter Stegen und Abwehrchef Antonio Rüdiger kehrte nach seinem Ausraster im spanischen Pokal sowie einer Verletzung zurück. Im Zentrum, dem "Herzstück", wo der Bundestrainer nicht mehr experimentieren will, durften neben Kimmich der Stuttgarter Angelo Stiller und etwas offensiver Bayerns Leon Goretzka ran. Dennoch wurde das DFB-Team beinahe kalt erwischt. Die Slowaken weckten Nagelsmanns unsortierte Defensive aus dem Tiefschlaf, als Kapitän Milan Skriniar (2.) eine Hereingabe knapp verpasste. Die "Dominanz", die Nagelsmann gefordert hatte, brachte die deutsche Elf nicht auf den Platz. Das Pressing der Slowaken bereitete Probleme, dazu wirbelte der freche Leo Sauer die Abwehr um den wackligen Rüdiger in dessen 80. Länderspiel durcheinander. Baumann verhinderte zweimal einen Rückstand.

