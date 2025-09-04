Niclas Füllkrug steht der deutschen Nationalmannschaft nicht zur Verfügung. Bundestrainer Julian Nagelsmann reagierte mit einer Nachnominierung.

Bundestrainer Julian Nagelsmann hat auf die Verletzung von Niclas Füllkrug reagiert und Maximilian Beier nachnominiert.

Der Dortmunder soll nach dem Auftakt in der WM-Qualifikation gegen die Slowakei für das zweite Spiel am Sonntag (20.45 Uhr) in Köln gegen Nordirland zur deutschen Fußball-Nationalmannschaft stoßen.

Füllkrug musste laut DFB in Bratislava wegen "leichter muskulärer Beschwerden" in der Wade passen. Eine strukturelle Verletzung liege nicht vor, es handle sich um eine Vorsichtsmaßnahme. "Es ist einfach eine blöde Stelle in der Wade mit zu viel Risiko", sagte Nagelsmann in der "ARD".

Beier, der noch am Donnerstagabend anreisen sollte, hatte zuletzt vor einem Jahr in der Nations League gegen Ungarn (5:0) und die Niederlande (2:2) für Deutschland gespielt. Seine Berufung verweist noch einmal auf die großen Personalprobleme im Angriff: Vor Füllkrug waren bereits Kai Havertz und Tim Kleindienst wegen Verletzungen ausgefallen, auch Jamal Musiala konnte nicht nominiert werden.