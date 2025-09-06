Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat am Sonntagabend in Köln das zweite Spiel im Rahmen der WM-Qualifikation. ran zeigt die Pressekonferenz vor dem Nordirland-Spiel zum Nachlesen. Für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft ist am Sonntag Wiedergutmachung angesagt. Die Elf von Bundestrainer Julian Nagelsmann ist nämlich mit einer überraschenden 0:2-Niederlage in der Slowakei in die WM-Qualifikation gestartet. Nach Slowakei-Debakel: Wie stellt Nagelsmann das DFB-Team auf?

FC Barcelona: Hansi Flick sperrte Spieler wohl in der Kabine ein Nun wartet am Sonntag in Köln das zweite WM-Quali-Spiel, dieses Mal ist der Gegner Nordirland und ein Sieg eigentlich Pflicht.

Am Samstag stellten sich Nagelsmann und Torhüter Oliver Baumann den Fragen der Journalisten auf der Pressekonferenz. ran fasst die wichtigsten Aussagen der DFB-PK am Tag vor der Partie in Köln zusammen.

+++ Update, 6. September, 16:53 Uhr: Das war es mit der Pressekonferenz +++ Nun haben Nagelsmann und Baumann das Podium verlassen, die Pressekonferenz vor dem Spiel des DFB-Teams gegen Nordirland ist damit beendet.

+++ Update, 6. September, 16:51 Uhr: Nagelsmann äußert sich zu Wirtz- und Woltemade-Transfers +++ "Für die deutsche Bundesliga ist es nicht gut, dass die besten Spieler aus Deutschland nach England wechseln. Aber das ist Part des Geschäfts", sagte Nagelsmann über die Premier-League-Wechsel von Woltemade und Wirtz, "für mich ist wichtig, dass sie in England viele Einsatzminuten bekommen".

+++ Update, 6. September, 16:48 Uhr: Bundestrainer schützt Wirtz +++ "Wir haben das Tor nicht bekommen, weil Florian Wirtz an der Mittellinie mal nachgefragt hat, warum der Slowake nachgetreten hat. Das hatte schon andere Gründe", sagte Nagelsmann zur Szene vor dem Gegentor, bei dem der Liverpool-Star nicht die Rückwärtsbewegung mitgemacht hatte, "für mich war das ein klares Foul an Florian. Da hätte er sich clever fallen lassen müssen".

+++ Update, 6. September, 16:45 Uhr: Baumann über die Aufarbeitung der Slowakei-Pleite +++ "In den ersten Minuten war jeder frustriert, sauer und einfach nicht zufrieden mit dem Spiel. Danach haben wir es aufgearbeitet, jetzt müssen wir nach vorne gucken und den Fokus auf die Basics legen. Dann kommt unser Spiel automatisch wieder zu tragen. Wir reden auch beim Mittagessen oder beim Kartenspiel über das Spiel, um das aufzuarbeiten", sagte Nagelsmann.

+++ Update, 6. September, 16:41 Uhr: Noch Aufstellungs-Fragezeichen bei Nagelsmann +++ "Ich will gar nicht so viel verraten. Ich will einfach schauen, wie die Spieler trainieren. Oliver Baumann wird beginnen, bei vielen anderen Spielern gibt es auch noch ein Fragezeichen", sagte Nagelsmann zur Aufstellung für Sonntag.

+++ Update, 6. September, 16:39 Uhr: Wechsel gegen Nordirland - so begründet Nagelsmann seine Strategie +++ "Ich habe mehr Spieler als nur zehn im Kader. Wir haben viele Spieler in der Slowakei auf dem Platz gehabt, die nicht in Topform waren. Außerdem sehe ich Spieler für Sonntag, die für dieses Spiel besser passen. Deshalb habe ich mich so entschieden", sagte Nagelsmann zu den Überlegungen bezüglich Aufstellung gegen Nordirland.

+++ Update, 6. September, 16:38 Uhr: Keine Angst vor Rauswurf bei Nagelsmann +++ Auf die Frage eines nordirischen Journalisten, ob Nagelsmann Angst um seinen Job bei einer weiteren Niederlage am Sonntag habe, sagte der Bundestrainer: "Nein. Angst ist nie ein guter Ratgeber. Ich will jedes Spiel gewinnen, aber es geht nicht um mich, es geht um das Team", erklärte Nagelsmann, "aber es ist morgen ein sehr wichtiges Spiel für uns".

+++ Update, 6. September, 16:36 Uhr: Nagelsmann gibt Einblick in die Hierarchie des Teams +++ "Wir brauchen am Sonntag Spieler, die zur Situation passen. Es geht auch nicht darum, jetzt schon am Sonntag an die WM-Qualifikation zu denken. Wir haben bestimmte Führungsspieler Kraft ihres Amtes, aber auch welche Kraft ihres Naturells", sagte Nagelsmann zur Mannschafts-Hierarchie im DFB-Team.

+++ Update, 6. September, 16:33 Uhr: Nagelsmann kündigt Veränderungen in der Aufstellung an +++ "Wir werden morgen keine komplett andere Mannschaft sehen, keine zehn Spieler im Vergleich zur Slowakei austauschen. Aber sicherlich wird es ein paar Veränderungen geben", sagte Bundestrainer Nagelsmann zur Aufstellung gegen Nordirland

