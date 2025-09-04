Die DFB-Elf startet mit einer überraschenden 0:2-Pleite gegen die Slowakei in die WM-Qualifikation. Der direkte Weg zur WM 2026 muss nun über einen hohen Rückspielsieg gegen die Slowaken oder eine Notlösung möglich werden.

Julian Nagelsmann sprach tags zuvor noch vom WM-Titel, doch nach der Auftaktpleite in der Qualifikation ist der Weg für die deutsche Nationalmannschaft zum erträumten fünften Stern noch schwerer geworden.

Verloren ist nach dem ernüchternden 0:2 (0:1) in Bratislava gegen die Slowakei allerdings noch lange nichts.

Für das Direktticket zum Turnier in den USA, Mexiko und Kanada 2026 braucht es den Gruppensieg - der kann mit einem Heimerfolg gegen die Slowakei mit drei Toren Unterschied am 17. November in Leipzig und dem damit dann besseren direkten Vergleich noch errungen werden.