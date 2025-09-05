Zum ersten Mal in der Geschichte der DFB-Auswahl hat Deutschland ein WM-Qualifikationsspiel auf fremdem Platz verloren. Nach einer schwachen Vorstellung unterlag die Nationalelf der Slowakei mit 0:2. Fußballlegende Lothar Matthäus macht dafür das Spielsystem verantwortlich.

Rekordnationalspieler Lothar Matthäus hat sich nach der Pleite der deutschen Fußball-Nationalmannschaft in der Slowakei (0:2) für die Festlegung auf ein Spielsystem ausgesprochen.

"Diese Ausprobiererei" von Bundestrainer Julian Nagelsmann gefalle ihm "so gar nicht", sagte der 64-Jährige bei "Sky Sport".

"Ich weiß gar nicht, wie wir genau gespielt haben, was der Plan in der Slowakei war."

Matthäus fragte sich nach der unerwarteten Niederlage zum Start der WM-Qualifikation: "War das ein 4-2-2-2 ohne Ball und ein 3-5-2 im Ballbesitz? Wollte er sein altes Leipzig-System ausprobieren? Ich kann mich mit den ganzen Änderungen einfach nicht anfreunden."