La Liga

FC Barcelona: Trainer Hansi Flick sperrte Spieler wohl in der Kabine ein

  • Aktualisiert: 06.09.2025
  • 20:59 Uhr
  • ran.de

Am vergangenen La-Liga-Spieltag ergreift Barca-Coach Hansi Flick nach einer enttäuschenden Vorstellung offenbar eine drastische Maßnahme.

Dieses Ergebnis passte Hansi Flick offenbar so gar nicht. Am vergangenen Sonntag, dem letzten La-Liga-Spieltag vor der Länderspielpause, kam der FC Barcelona bei Rayo Vallecano nicht über ein 1:1-Unentschieden hinaus.

Bereits während der Partie zeigte sich der deutsche Coach hochgradig unzufrieden, nach dem Spiel soll Flick dann andere Saiten aufgezogen haben. Laut "The Athletic" versperrte der 60-Jährige die Kabinentür von innen und äußerte sich gegenüber seinen Spielern in aller Deutlichkeit.

Seine Worte sollen dabei drastisch ausgefallen sein. Auch öffentlich hatte Flick nach der Partie deutlich seine Meinung kundgetan.

"Das Wichtigste für mich ist jetzt, dass jeder nach Schließung des Transferfensters mit vollem Einsatz dabei ist und dass sich jeder zu 100 Prozent mit diesem Team und Klub verbunden fühlt. Keine Egos, denn die Egos killen jeden Erfolg. Letzte Saison haben wir als Team gespielt, als Einheit, dahin müssen wir zurück", ließ er verlauten.

Dem Bericht zufolge sollen viele Spieler die Worte ihres Cheftrainers als gerecht angesehen haben. Flick soll den Zeitpunkt seiner Ansage zudem bewusst gewählt haben, so sollte seine Kritik vor der Länderspielpause wohl besonders lange nachhallen.

Aber: Offenbar sehen nicht alle Spieler eine Ego-Problematik. "Jeder hat seine Meinung, aber ich glaube nicht, dass Egos das Problem sind. Uns fehlt einfach die Intensität vom Saison-Ende", sagte Youngster Lamine Yamal bei "TVE".

Yamal widerspricht Flick

Und weiter: "Wir haben viele Fehler gemacht, aber das kann passieren. Wir müssen so schnell wie möglich wieder zu unserem Niveau zurückfinden und für das nächste Spiel bereit sein."

Alle drei bisherigen Saisonspiele absolvierten die Katalanen übrigens auf fremden Plätzen, zwei Siege und das besagte Remis sprangen dabei heraus. "Wir haben sieben von neun Punkten auf sehr schwierigen Plätzen geholt, was die Leute nicht erwähnen. Wir haben noch nicht auf unserem eigenen Platz gespielt, nur auswärts", versuchte Yamal zu beschwichtigen.

Der 17-Jährige selbst hatte Barca gegen Rayo Vallecano durch einen Elfmeter in Führung gebracht, Fran Perez gelang für die Gastgeber der Ausgleich.

