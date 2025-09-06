Am vergangenen La-Liga-Spieltag ergreift Barca-Coach Hansi Flick nach einer enttäuschenden Vorstellung offenbar eine drastische Maßnahme.

Dieses Ergebnis passte Hansi Flick offenbar so gar nicht. Am vergangenen Sonntag, dem letzten La-Liga-Spieltag vor der Länderspielpause, kam der FC Barcelona bei Rayo Vallecano nicht über ein 1:1-Unentschieden hinaus.

Bereits während der Partie zeigte sich der deutsche Coach hochgradig unzufrieden, nach dem Spiel soll Flick dann andere Saiten aufgezogen haben. Laut "The Athletic" versperrte der 60-Jährige die Kabinentür von innen und äußerte sich gegenüber seinen Spielern in aller Deutlichkeit.

Seine Worte sollen dabei drastisch ausgefallen sein. Auch öffentlich hatte Flick nach der Partie deutlich seine Meinung kundgetan.

"Das Wichtigste für mich ist jetzt, dass jeder nach Schließung des Transferfensters mit vollem Einsatz dabei ist und dass sich jeder zu 100 Prozent mit diesem Team und Klub verbunden fühlt. Keine Egos, denn die Egos killen jeden Erfolg. Letzte Saison haben wir als Team gespielt, als Einheit, dahin müssen wir zurück", ließ er verlauten.