Seit 27 Jahren wartet Österreich auf die Teilnahme an einer Weltmeisterschaft. Sollte es diesmal erneut nicht gelingen, dann braucht der ÖFB einen neuen Nationaltrainer.

Ralf Rangnick, Trainer der österreichischen Nationalmannschaft, hat eine klare Ansage gemacht: Sollte sein Team die Qualifikation für die WM 2026 in den USA, Mexiko und Kanada verpassen, wird er sein Amt niederlegen. Dies bestätigte Josef Pröll, Aufsichtsratsvorsitzender des Österreichischen Fußball-Bundes, gegenüber der Nachrichtenagentur "APA": "Wenn er es nicht schafft, macht er nicht weiter. Das hat er klar artikuliert."

Österreich wartet seit 1998 auf eine Teilnahme an einer Weltmeisterschaft. Unter Rangnick, der das Team seit 2022 betreut, steht die Mannschaft aktuell vor einer entscheidenden Phase in der Qualifikation. Nach drei Siegen aus drei Spielen belegt Österreich in der WM-Qualifikationsgruppe den zweiten Platz hinter Bosnien-Herzegowina, das bereits vier Partien gewonnen hat.

Schon am Dienstag steht ein wegweisendes Auswärtsspiel in Bosnien an. "Das wird ein wichtiges Spiel, in gewisser Weise ist es ein Sechs-Punkte-Spiel. Mit einem Sieg können wir einen Riesen-Schritt machen", erklärte Rangnick selbstbewusst.