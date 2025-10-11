Anzeige
WM-Qualifikation

Nordirland vs. Deutschland heute live: WM-Qualifikation im Free-TV, Livestream und im Liveticker - die Aufstellungen

  • Aktualisiert: 13.10.2025
  • 19:17 Uhr
Bundestrainer Julian Nagelsmann
Bundestrainer Julian Nagelsmann© AFP/SID/INA FASSBENDER

Die deutsche Nationalmannschaft trifft im vierten Spiel der WM-Qualifikation auf Nordirland. Hier läuft die Partie im Free-TV und Livestream.

Nachdem es bei der deutschen Nationalmannschaft zuletzt etwas gekriselt hatte, zeigte sich das Team von Julian Nagelsmann gestern wieder von seiner souveränen Seite.

Zwar spielte die Mannschaft nur gegen den Fußballzwerg Luxemburg, ließ aber nichts anbrennen und entschied das Spiel souverän mit 4:0 für sich. Die Torschützen waren Doppelpacker Joshua Kimmich, David Raum und Serge Gnabry.

Als Nächstes steht das Rückspiel gegen Nordirland an. Das Hinspiel hatte die DFB-Elf nur wenig überzeugend mit 3:1 für sich entschieden.

Anzeige
Anzeige

+++ Update, 19:15 Uhr: Die Aufstellungen sind da +++

Nordirland: Peacock-Farrell - Hume, McNair, Ballard - Spencer, Galbraith, Charles, McCann, Devenny - Reid, Price.

Deutschland: Baumann - Kimmich, Tah, Schlotterbeck, Raum - Pavlovic, Goretzka - Adeyemi, Gnabry, Wirtz - Woltemade.

Anzeige
Anzeige

Nordirland vs. Deutschland heute live im Free-TV, Stream und Ticker: Wann ist das WM-Qualifikations-Spiel?

  • Spiel: Nordirland vs. Deutschland
  • Wettbewerb: WM-Qualifikation (4. Spieltag in Gruppe A)
  • Datum: 13. Oktober 2025
  • Uhrzeit: 20:45 Uhr
  • Austragungsort: Windsor Park (Belfast)

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

WM-Qualifikation live: Läuft Nordirland - Deutschland im Free-TV?

Ja, die Partie Nordirland - Deutschland läuft live im Free-TV. Die ARD, das ZDF und RTL teilen sich die Rechte an den deutschen Quali-Spielen.

Das Match gegen Nordirland wird von RTL gezeigt. Die Übertragung beginnt 30 Minuten vor dem Anpfiff um 20:15 Uhr.

Nordirland gegen Deutschland: Die WM-Qualifikation im Livestream verfolgen

Der Streaming-Anbieter RTL+ überträgt das Spiel im Livestream. Dafür ist ein kostenpflichtiges Abo notwendig.

Anzeige

WM-Qualifikation: Wo gibt's einen Ticker zum Deutschland-Spiel gegen Nordirland?

Einen Ticker zu Deutschland vs. Nordirland gibt es wie üblich auf ran.de.

Anzeige

Nordirland vs. Deutschland live: Alle Infos zur Übertragung des WM-Qualifikations-Match

  • Begegnung: Nordirland vs. Deutschland
  • Datum und Uhrzeit: 13. Oktober 2025; 20:45 Uhr
  • Trainer: Michael O'Neill (Nordirland), Julian Nagelsmann (Deutschland)
  • Free-TV: RTL
  • Pay-TV: -
  • Livestream: RTL+
  • Liveticker: ran.de
Mehr News und Videos
Roberto Lopes, Abwehrchef der Kapverden
News

Fußball-Exot Kap Verde löst erstmals WM-Ticket

  • 13.10.2025
  • 20:00 Uhr
Nagelsmann baut um
News

Nagelsmann vertraut "Sinsheimern"

  • 13.10.2025
  • 19:23 Uhr
Elias Baum ist mit einer Muskelverletzung abgereist
News

Frankfurts Baum verletzt von der U21 abgereist

  • 13.10.2025
  • 18:31 Uhr
Mark Bellingham
News

"Absolute Schande!" Heftige Kritik gegen Papa Bellingham

  • 13.10.2025
  • 18:29 Uhr
EA
News

EA FC 26: Release-Datum, neue Stadien und Features des FIFA-Nachfolgers

  • 13.10.2025
  • 18:10 Uhr
imago images 1066031349
News

WM-Qualifikation heute live: Gruppen, Termine, DFB-Partien und qualifizierte Teams - Alle Infos

  • 13.10.2025
  • 18:09 Uhr
imago images 1062437064
News

Icon League 2025 heute live: Termine, Übertragungen im Free-TV und im kostenlosen Livestream auf Joyn

  • 13.10.2025
  • 18:09 Uhr
Groß Olise
News

FC Bayern vs. Borussia Dortmund: Bundesliga-Übertragung im TV, Livestream und Liveticker

  • 13.10.2025
  • 18:05 Uhr
Tresoldi
News

U21-EM-Quali live: Nordirland gegen Deutschland - Übertragung live auf Joyn, im Liveticker und im Stream

  • 13.10.2025
  • 18:05 Uhr
GER, Bayern, Muenchen, Fussball, FC Bayern Muenchen - SV Werder Bremen, in der Allianz Arena, Muenchen, Bundesliga, 5. Spieltag, 26.09.25, v.l. Jerome Boateng, beim Spiel des FC Bayern Muenchen geg...
News

Boateng bestätigt Einigung mit Kompany

  • 13.10.2025
  • 18:03 Uhr