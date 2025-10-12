Sensationssieg gegen Tschechien: WM-Traum der Färöer lebt

Die Färöer dürfen nach einem Sensationssieg gegen Tschechien weiterhin von ihrer ersten WM-Teilnahme träumen.

Färöer, die Nummer 136 der FIFA-Weltrangliste mit knapp 55.000 Einwohnern, besiegte in der WM-Qualifikation völlig überraschend Tschechien mit 2:1 (0:0) und feierte damit den dritten Sieg in Serie - für das Wunder muss aber noch einiges passieren.

Hanus Sörensen (67.) und Martin Agnarsson (81.) sorgten in Torshavn für die Riesenüberraschung. Für den haushohen Favoriten hatte Adam Karabec zwischenzeitlich ausgeglichen (78.). Die Färöer verkürzten den Abstand auf Tschechien in der Tabelle der Gruppe L auf einen Punkt.

Um den begehrten Platz zwei noch zu ergattern, müssten die Färöer im abschließenden Spiel beim souveränen Tabellenführer Kroatien am 14. November mindestens ein Unentschieden holen und hoffen, dass die Tschechen gegen den punktlosen Tabellenletzten Gibraltar patzen. Erst dann würden die Färöer in den Play-offs um die erste Teilnahme an einem großen Turnier spielen.