Anzeige
Wm-Qualifikation

Sensationssieg gegen Tschechien: WM-Traum der Färöer lebt

Die Färöer dürfen nach einem Sensationssieg gegen Tschechien weiterhin von ihrer ersten WM-Teilnahme träumen.

Färöer, die Nummer 136 der FIFA-Weltrangliste mit knapp 55.000 Einwohnern, besiegte in der WM-Qualifikation völlig überraschend Tschechien mit 2:1 (0:0) und feierte damit den dritten Sieg in Serie - für das Wunder muss aber noch einiges passieren.

Hanus Sörensen (67.) und Martin Agnarsson (81.) sorgten in Torshavn für die Riesenüberraschung. Für den haushohen Favoriten hatte Adam Karabec zwischenzeitlich ausgeglichen (78.). Die Färöer verkürzten den Abstand auf Tschechien in der Tabelle der Gruppe L auf einen Punkt.

Um den begehrten Platz zwei noch zu ergattern, müssten die Färöer im abschließenden Spiel beim souveränen Tabellenführer Kroatien am 14. November mindestens ein Unentschieden holen und hoffen, dass die Tschechen gegen den punktlosen Tabellenletzten Gibraltar patzen. Erst dann würden die Färöer in den Play-offs um die erste Teilnahme an einem großen Turnier spielen.

Anzeige
Anzeige
News und Videos zur WM-Qualifikation
Woltemade
News

Nordirland-Ikone: DFB ohne Torjäger "fühlt sich komisch an"

  • 12.10.2025
  • 21:50 Uhr
Berke Özer im Trikot von OSC Lille
News

"Inakzeptabel": Türkei-Keeper unerlaubt abgereist

  • 12.10.2025
  • 21:40 Uhr
imago images 1066031349
News

WM-Qualifikation: Gruppen, Termine, DFB-Partien und qualifizierte Teams - Alle Infos

  • 12.10.2025
  • 21:36 Uhr
Bundestrainer Julian Nagelsmann
News

Nordirland vs. Deutschland live: WM-Qualifikation im Free-TV, Livestream und Liveticker

  • 12.10.2025
  • 21:31 Uhr
Sieg gegen Aserbaidschan: Michael Olise
News

Heftige Kritik an Bayern-Star Olise

  • 12.10.2025
  • 21:18 Uhr
251011 Erling Braut Haaland and Alexander Sorloth of Norway celebrate after scoring 4-0 during the FIFA World Cup, WM, Weltmeisterschaft, Fussball Qualifier football match between Norway and Israel...
News

Norwegen feiert Haaland: "Hattrick-Held" auf dem Weg zur WM

  • 12.10.2025
  • 13:48 Uhr
Woltemade
News

Littbarski: "Würde mein Geld setzen, dass Woltemade ..."

  • 11.10.2025
  • 22:53 Uhr
Kimmich Nagelsmann
News

Das Kimmich-Dilemma: Warum Nagelsmann hadert

  • 11.10.2025
  • 22:41 Uhr
imago images 1067642805
News

Affront in Norwegen: Riesige Palästina-Flagge gegen Israel

  • 11.10.2025
  • 22:31 Uhr
Gnabry
News

Serge Gnabry: Plötzlich wieder unverzichtbar

  • 11.10.2025
  • 16:27 Uhr