Anzeige

Die Mission "Weltmeisterschaft 2026" beginnt in Bratislava. Davor äußern sich der Bundestrainer und der Kapitän zum Stand der Vorbereitungen. Am Tag vor der Auftaktpartie der deutsche Nationalmannschaft in der WM-Qualifikation in der Slowakei (ab 20:45 Uhr im Liveticker) stellen sich Bundestrainer Julian Nagelsmann und Kapitän Joshua Kimmich den Fragen der Journalisten. Dabei geht es nicht nur um Informationen rund um das DFB-Team, sondern auch um die Beurteilung der vor wenigen Tagen abgelaufenen Transferperiode.

Anzeige

Anzeige

ran fasst die wichtigsten Aussagen zusammen.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Anzeige

+++ Kimmich über die hohen Summen auf dem Transfermarkt +++ "Das verfolge ich natürlich zwiegespalten. Wir können die Summen nicht wirklich greifen, aber ehrlich gesagt auch nicht beeinflussen. Wenn solche Transfersummen gezahlt werden, ist es am Ende des Tages eben auch der Markt, der diese Summen dann bestimmt. Gerade in der Premier League sind finanzielle Mittel da, sowohl über Ownership als auch über TV-Gelder. Die können dann anscheinend die Summen ganz, ganz locker aus dem Ärmel schütteln."

Anzeige

+++ Nagelsmann über die Idee, wie Kwaniok auch ein Trikot als Trainer anzuziehen +++ "Wenn die Mannschaft morgen sagt, das emotionalisiert sie unfassbar, dann ziehe ich auch ein Trikot an (Kimmich: "Das finde ich gut") Ich finde unsere Trikots auch schön. Da darf natürlich keine Nummer drauf. Sonst heißt es, ich bin befangen und habe einen Lieblingsspieler."

+++ Nagelsmann über Wirtz +++ "Ich lasse keine Nachsicht walten. Er ist einer unserer wichtigsten Spieler. Er darf gerne funktionieren. Aber das wird er auch. Flo ist sehr fleißig, ist immer unterwegs. Er ist kein klassischer Zehner, sondern arbeitet auch viel. Die Zeit vor seinem Wechsel war nicht so einfach für ihn. Es gab viele Dinge, die auf ihn eingeprasselt sind. Ich fand seine ersten Auftritte in Liverpool nicht super dominant, aber auch nicht so negativ. Er wird da noch tolle Spiele machen, Tore schießen, Tore vorbereiten. Morgen kann er gerne damit für uns anfangen."

Anzeige

Anzeige

+++ Kimmich über seine alte, neue Rolle im Mittelfeld +++ "Es ist so, dass ich auch bei Bayern München im Mittelfeld spiele. Ich freue mich, dass ich hier jetzt auch im Mittelfeld spiele. Aber ich hoffe und glaube, dass ich auch rechts hinten Freude ausgestrahlt habe. Die Position ist ein bisschen anders. Trotzdem habe ich das Gefühl, dass ich im Mittelfeld meine Stärken noch besser einbringen kann."

+++ Nagelsmann über Woltemade +++ "Nick hat einen ganz normalen Eindruck gemacht. Ich wüsste auch nicht, warum er unkonzentriert sein soll. Der Wechsel ist jetzt über die Bühne gebracht. Und er hat nichts davon, wenn er vom Gas geht und weniger investiert. Er kann sich jetzt auf Nationalmannschafsebene seinem neuen Klub und seinem neuen Trainer zeigen."

Anzeige

Anzeige

+++ Nagelsmann über den Gegner Slowakei +++ "Ich finde, dass sie einen guten und interessanten Fußball spielen. Mein Kollege ist geprägt vom offensiven 4-3-3. Ich habe eine Mannschaft gesehen, die mutig verteidigt und hoch gepresst hat. Gerade über Lobotka wählen sie immer wieder einen spielerischen Ansatz."

+++ Nagelsmann über Ziel WM-Titel +++ "Ich finde es nach wie vor gesund, dass wir das Ziel haben, Weltmeister zu werden. Ich habe der Mannschaft auch gesagt, dass das Ziel bewusst formuliert worden ist. Ich bin mir hundertprozentig sicher, dass jeder Spieler so antworten würde. Sonst bräuchte er nicht mitzufahren. Jetzt ist es aber erst einmal wichtig, dass wir uns auf den Prozess konzentrieren, der bis dahin passiert."

Anzeige

+++ Nagelsmann über die Taktik in der Abwehr +++ "Ob wir mit vier oder drei Spielern agieren, lassen wir offen. Jeder Gegner und jedes Spiel verlangen etwas anderes. Demnach kann ich nur verraten, dass es auch morgen beides geben kann."

Anzeige