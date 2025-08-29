Deutschland zu Gast in der Slowakei: Die WM-Qualifikation kostenlos auf Joyn sehen

Die WM-Qualifikation beginnt für Deutschland gleich mal mit dem nominell schwierigsten Match. Am Donnerstag, 4. September (ab 20:45 Uhr im LIVETICKER ) müssen die Männer von Julian Nagelsmann auswärts in der Slowakei bestehen.

Im Rahmen des Final-Four-Turniers der Nations League hat das DFB-Team die Kür verpasst. Nach den enttäuschenden Auftritten gegen Portugal (1:2) und Frankreich (0:2) steht nun jedoch erstmal die Pflicht an.

Die Deutsche Nationalmannschaft startet in die Mission WM-Qualifikation. Für die Männer von Julian Nagelsmann geht es zunächst in die Slowakei. Hier läuft die Partie im Free-TV und Livestream.

Hierbei gilt es, den Grundstein für Rang eins und die direkte WM-Qualifikation zu legen, da Nordirland und Luxemburg als weitere Gruppengegner lediglich Underdog-Chancen auf die Plätze eins und zwei haben.

Deutschland hat ähnlich wie bei den letzten Spielen mit Verletzungsproblemen zu kämpfen. Marc-André ter Stegen, Nico Schlotterbeck, Jamal Musiala, Kai Havertz und Tim Kleindienst werden nicht zur Verfügung stehen, wodurch sowohl die Defensive als auch die Offensive geschwächt ist.

Ebenfalls nicht mit dabei ist Leroy Sane, von dem sich Julian Nagelsmann nach dessen Wechsel zu Galatasaray noch mehr erwartet.

Trotz allem geht das DFB-Team natürlich als Favorit in die Partie. Die Slowakei hat allerdings mit Milan Skriniar (Fenerbahce), David Hancko (Atlético), Stanislav Lobotka (SSC Neapel) durchaus Spieler mit dabei, die der erweiterten europäischen Spitzenklasse zuzuordnen sind.

Der direkte Vergleich spricht mit acht Siegen und drei Niederlagen in elf Partien klar für Deutschland. Die letzten beiden Duelle stammen aus dem Jahr 2016. Hier gab es zunächst einen 3:1-Testspielsieg für die Slowaken, ehe Deutschland im EM-Achtelfinale mit einem klaren 3:0-Erfolg zurückschlagen konnte.