Ein Überfall auf das Umfeld der Fan-Szene von Erzgebirge Aue sorgt aktuell für Aufsehen. Die Kriminalpolizei ist bereits informiert und ermittelt gegen die Täter.

Das Online-Portal "Tag24" berichtet von einem Vorfall aus der Fan-Szene des FC Erzgebirge Aue.

Nach der Drittliga-Partie gegen die Zweitvertretung des VfB Stuttgart soll es in Schwarzenberg zu der Tat gekommen sein.

Nach dem Spiel sollten die üblichen Materialien mit Schwenk- und Zaunfahnen zum Lagerort gebracht werden. Auf dem Weg wurde das Auto allerdings gestoppt und es kam zu einem Überfall. Mehrere der Fahnen wurden wohl entwendet, Personen sollen verletzt worden sein.

Geklaut wurden dem Artikel nach auch die Zaunfahnen der Ultra-Hauptgruppen "Erzbrigade", "Fialova Sbor" und "Brigadejugend." Die Fahnen gelten als höchstes Prestige-Gut, ihre Verluste können auch die Auflösung der Fangruppen bedeuten.