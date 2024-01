Handball-EM

Linksaußen: Rune Dahmke

Kommt kurz vor der Halbzeit erstmals für den glücklosen Mertens. Deutlich besser, auch in der Chancenverwertung. Kommt aber auf Außen zu selten zum Zug. Defensiv dafür voll auf der Höhe, am Ende in der Crunchtime teilweise wie entfesselt. ran-Note: 2 © IMAGO/Maximilian Koch