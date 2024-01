Anzeige

Die Handball-EM in Deutschland hat ihre erste große Sensation: Die Färöer-Inseln ringen bei ihrer ersten Europameisterschaft Mediallenkandidat Norwegen ein Remis in letzter Sekunde ab. Schon vorher lösten die Färinger in Berlin einen riesigen Fan-Hype aus.

von der Handball-EM berichtet Jonas Rütten

Wenn am Ende eines Spiels selbst das frustrierte und geschockte Team eine Lobeshymne auf die Fans des Gegners hält, dann ist etwas ganz Besonderes passiert.

"Das war wirklich top. Es hat Spaß gemacht, hier zu spielen. Egal ob die Fans für uns oder den Gegner waren, das war einfach geil. Das wollen wir im Handball doch haben", sagte Norwegens Spielmacher Christian O'Sullivann nach einem an Dramatik und Stimmung kaum zu überbietenden Abend.

Wie schon bei der knappen 29:32-Niederlage gegen Slowenien kamen über 5000 stimmgewaltige Färinger in die Berliner Mercedes-Benz-Arena. Und wie schon gegen Slowenien trugen sie ihre Mannschaft durch einen abermals starken Auftritt, dem diesmal sogar ein unverhofftes Happy End vorbehalten war.

Insgesamt gingen 6500 Tickets auf die Färöer-Inseln. Nur nach Dänemark, dem großen Titelfavoriten und dreimaligen Weltmeister in Folge, wurden mehr Tickets verkauft. Gemessen an der Gesamteinwohnerzahl der Inselgruppe (circa 54.000), befinden sich also zwölf Prozent der Färinger aktuell in Berlin.

Zum Vergleich: Das wäre in etwa so, wie wenn knapp zehn Millionen Deutsche plötzlich für ein großes Sportereignis nach Glasgow reisen würden. Glasgow ist von Berlin in etwa so weit weg wie die Färinger Hauptstadt Tórshavn von der Mercedes-Benz-Arena.