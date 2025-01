Handball-WM: Deutscher Spielmacher Juri Knorr bereit für Überraschungsteam

Die Portugiesen haben bereits drei Schwergewichte im Turnierverlauf geschlagen. Rechtzeitig für die Partie gegen das Überraschungsteam ist der deutsche Spielmacher Juri Knorr wieder fit geworden.

Handball-Bundestrainer Alfred Gislason kann im WM-Viertelfinale gegen Portugal wieder auf Spielmacher Juri Knorr zurückgreifen. "Juri ist auf jeden Fall einer von denen, der dabei sein wird", sagte Gislason vor der Partie am Mittwochabend (20.30 Uhr im Liveticker) in Oslo über den von einer Erkältung genesenen Profi der Rhein-Neckar Löwen: "Wie fit er ist, muss man sehen."

Knorr merke, dass er immer noch nicht "bei 100 Prozent ist. Aber natürlich wird es so sein, dass er phasenweise spielen kann", so Gislason. Der 24-Jährige, der die Hauptrundenpartien gegen Italien und Tunesien krankheitsbedingt verpasst hatte, war am Montag nach einer Erholungspause in der Heimat wieder zur Mannschaft gestoßen.

"Juri ist in den drei, vier Jahren immer gewachsen. Er wird immer stabiler, er hat eine wichtige Rolle bei uns. Er hat seine Spielweise weiter entwickelt, er ist ein wichtiger Faktor bei uns, ohne Frage", sagte Gislason: "Aber wir haben auch andere Spieler die diese Funktion bei uns übernehmen. Es ist immer noch ein Mannschaftssport, Juri ist ein Faktor bei uns."