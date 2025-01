Ein Grund für das geringe Interesse in Oslo ist das schwache Abschneiden von Co-Gastgeber Norwegen, der den Einzug ins Viertelfinale verpasste - ebenso wie Nachbar Schweden. Statt begeistert die Halle zu füllen, bleiben die Fans zu Hause.

"Das heißt, es gäbe noch Platz für deutsche Fans in der Arena, wo wir natürlich hoffen, dass da der ein oder andere den Weg hierherfindet", sagte Meckes, der aus seiner Enttäuschung über den schwachen Zuspruch keinen Hehl machte. "Es ist leider so: Es wird ein Viertelfinale stattfinden, für das momentan 4000 bis maximal 5000 Tickets abgesetzt wurden."

Eigentlich würden knapp 14.000 Zuschauer in der Halle Platz finden, doch nach aktuellem Stand droht dem Spiel eine Minuskulisse. Wie DHB-Sportvorstand Ingo Meckes erklärte, wurden bis zum Sonntag erst 4.000 Tickets verkauft.

Für die deutschen Handballer geht es bei der WM am Mittwoch weiter. Dann steht um 20:30 Uhr das Viertelfinale gegen Portugal (im Liveticker auf ran.de) auf dem Programm, Austragungsort ist die Unity Arena in Oslo.

Bei der Handball-WM trifft das deutsche Team am Mittwoch im Viertelfinale auf Portugal. Ein Hexenkessel wird die Arena in Oslo aber nicht sein.

Generell geringes Interesse an der WM

Doch auch an den anderen Spielorten - neben Norwegen richten auch Dänemark und Kroatien die WM aus - zeigt sich nur geringes Interesse an Spielen, wenn der jeweilige Gastgeber nicht im Einsatz ist.

Schon das letzte deutsche Hauptrundenspiel gegen Tunesien fand in einer weitestgehend leeren Arena in Herning/Dänemark statt, wenngleich es in diesem Spiel sportlich auch um nichts mehr ging. Dennoch dürften die Ticketverkäufe nicht die Erwartungen der Veranstalter und des Weltverbandes IHF erfüllen.

"Das ist wieder einmal alarmierend. Es gibt jedes Jahr die gleichen Rufe, wenn Welt- oder Europameisterschaften nicht gerade in Deutschland stattfinden oder mit Deutschlands als Co-Gastgeber", sagte Handball-Legende Stefan Kretzschmar bei "Sport1".

Das immerhin ändert sich bei der nächsten WM. Die Weltmeisterschaft 2027 wird ausschließlich in Deutschland ausgetragen.