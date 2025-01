Handball-WM: Deutschland – Tschechien: Diese Baustellen lassen die Alarmglocken schrillen

Am Sonntag (ab 18:00 Uhr im Liveticker) schließt das DHB-Team die Vorrunde mit dem Spiel gegen Tschechien ab. Wir blicken auf Baustellen, die aktuell Stimmungsdämpfer sind.

Von Andreas Reiners

Andreas Wolff legt den Finger gerne mal in die Wunde. Und bohrt dann darin herum, um im Bild zu bleiben.

Soll heißen: Der Torhüter der deutschen Handballer lässt sich für seine Weltklasse-Leistung gegen die Schweiz nicht feiern, sondern geht in die für das weitere WM-Turnier so wichtige Analyse.

Sofort. Intensiv. Und schonungslos.

Denn ja: Die Ausbeute stimmt, sie ist maximal: Zwei Siege aus zwei Spielen bedeuten 4:0 Punkte, den vorzeitigen Einzug in die Hauptrunde und den möglichen Gruppensieg beim letzten Spiel der Vorrunde am Sonntag gegen Tschechien. Der wäre immens wichtig, um vier Punkte mit in die Hauptrunde zu nehmen.

Doch das wird kein Selbstläufer. Das haben die Siege gegen Polen (35:28) und gegen die Schweiz (31:29) deutlich gezeigt.

"Ein bisschen zynisch könnte man sagen: Ein gutes Pferd springt nur so hoch, wie es muss. Aber das ist nicht unser Anspruch“, sagte Wolff, der Garant für den Erfolg gegen die Eidgenossen war.

Vor dem Spiel am Sonntag wird er wieder als Kritiker gefragt sein, als Mahner. Denn die deutschen Handballer haben ein paar Baustellen zu beackern. ran nennt sie.