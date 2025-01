Handball-WM

Dennoch: Für eine erfolgreiche Revanche in der Neuauflage des olympischen Finales gegen Dänemark muss sich die deutsche Mannschaft weiter steigern. Vor allem im ersten Abschnitt produzierten die DHB-Stars vor mehr als 6000 Zuschauern im dänischen Herning viele Fehlwürfe. Noch fehlt es bei der WM an der Leichtigkeit, mit der das junge deutsche Team vor fünf Monaten zu Olympia-Silber gestürmt war.

Für frisches Selbstvertrauen sorgt vor dem S howdown zum Hauptrunden-Auftakt gegen Olympiasieger Dänemark am Dienstag die bislang beste Turnierleistung. Auch weil Späth hinten etliche Bälle aus den Ecken kratzte, setzte sich das deutsche Team nach der Pause kontinuierlich ab und feierte am Ende einen ungefährdeten Sieg. Renars Uscins war in der Jyske Bank Boxen mit acht Treffern bester deutscher Torschütze.

"Wir sind froh, dass wir das Spiel gewinnen konnten und ich meinen Teil dazu beitragen konnte. Wir haben uns am Anfang ein bisschen schwer getan, dann haben wir losgelegt", sagte der überragende Torhüter David Späth in der ARD.

DHB-Auswahl: Das sind die Gegner

Weitere DHB-Gegner in der Hauptrundengruppe 1 sind neben Dänemark (wie Deutschland 4:0 Punkte) am Donnerstag Italien (2:2) und am Samstag Tunesien (0:4). Tschechien und die Schweiz (beide 1:3) komplettieren die Sechsergruppe. Nur die besten zwei Teams ziehen in das Viertelfinale ein.

"Ich denke, dass die Ansprüche an diese Mannschaft momentan ein bisschen zu hoch sind, von uns selbst, aber auch von außerhalb", sagte Gislason vor der Partie im ARD-Interview: "Uns fehlt ein bisschen die Leichtigkeit, die kommt heute hoffentlich."

Die Hoffnungen des Bundestrainers zerstoben allerdings schnell. Gislason schickte mit Justus Fischer und Lukas Stutzke zwar einen neuen Mittelblock ins Rennen, über die Außen durften diesmal Lukas Zerbe und Lukas Mertens ran - doch wie schon bei den Siegen gegen Polen (35:28) und die Schweiz (31:29) fehlten zunächst Lockerheit und Selbstverständnis.

So hatte die DHB-Auswahl nach sechs Minuten bereits zwei Siebenmeter verworfen. Erst scheiterte Zerbe am Kieler Schlussmann Tomas Mrkva, Marko Grgic warf am Tor vorbei. Die Folge: Tschechien führte nach elf Minuten mit 4:2. "Die Mannschaft muss für jedes Tor leiden", stellte TV-Experte Johannes Bitter fest.