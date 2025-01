Handball-WM: DHB-Team jagt Halbfinal-Hattrick gegen überraschend starke Portugiesen

Deutschlands Handballern bietet sich bei der WM eine historische Chance. Gegen das überraschend starke Portugal können sie zum dritten Mal hintereinander bei einem großen Turnier ins Halbfinale einziehen.

Den Halbfinal-Hattrick vor Augen, die Medaillen zum Greifen nah: Deutschlands Handballer fiebern ihrem "geilen Viertelfinale" gegen Portugal entgegen. Ein Millionenpublikum wird in der Heimat vor den Fernsehern mitzittern, wenn Kapitän Johannes Golla und seine Mitspieler am Mittwochabend (20.30 Uhr im Liveticker) gegen das Überraschungsteam in Oslo zur Primetime um ihren WM-Traum kämpfen.

"Das sind die Spiele, die jeder spielen will", sagte Luca Witzke voller Tatendrang. K.o.-Duelle seien etwas ganz besonders, "da freuen sich alle drauf", versicherte der Rückraumspieler und versprach: "Wir werden alles in die Waagschale werfen."

Gelingt gegen die bislang noch ungeschlagenen Portugiesen der nächste Coup, nimmt die erste deutsche WM-Medaille seit 18 Jahren Konturen an. Mehr noch: Die junge deutsche Mannschaft um den rechtzeitig genesenen Spielmacher Juri Knorr und Torjäger Renars Uscins kann Geschichte schreiben. Vor allem Rückkehrer Knorr, der zuletzt zwei Spiele aufgrund einer Erkältung verpasst hatte, könnte für das DHB-Team auf der Medaillen-Mission zum X-Faktor werden.

Nach dem vierten Platz bei der Heim-EM vor einem Jahr und Olympia-Silber im vergangenen Sommer kann das Team von Bundestrainer Alfred Gislason zum dritten Mal hintereinander bei einem großen Turnier ins Halbfinale einziehen. Dies ist in der Historie bislang nur der legendären Mannschaft von Alt-Bundestrainer Heiner Brand zwischen 2002 und 2004 gelungen, die sich seinerzeit mit dem EM-Titel krönte.