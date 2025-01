Handball-WM 2025: Dämpfer für DHB-Team - Aus für Kohlbacher und Heymann

Handball-WM 2025: DHB-Team ohne Kohlbacher und Heymann

Bei Kohlbacher (29) machte eine Ellbogenverletzung den Eingriff notwendig. Heymann hatte die Blessur Mitte Dezember im Bundesliga-Duell gegen die SG Flensburg-Handewitt erlitten und verpasst wegen einer mehrwöchigen Zwangspause seine WM-Premiere.

Am Freitag wird sich das DHB-Team in Hamburg versammeln. Bevor es am 12. Januar nach Dänemark geht, stehen noch die Härtetests am 9. und 11. Januar in Flensburg und Hamburg jeweils gegen Brasilien an.

Am 15. Januar startet Deutschland in Herning gegen Polen in die Endrunde in Dänemark und Norwegen. Die weiteren Vorrundengegner sind die Schweiz (17. Januar) und Tschechien (19. Januar). Die besten drei Teams der Vierergruppe erreichen die Hauptrunde.