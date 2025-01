Vor zehn Jahren standen sie sich noch im WM-Finale gegenüber. Zum Auftakt der Titelkämpfe in diesem Jahr deklassierten die Franzosen das Team aus Katar.

Rekordweltmeister Frankreich ist rund fünf Monate nach der Olympia-Pleite von Paris mit einem souveränen Sieg in die Handball-WM gestartet. Der sechsmalige Titelträger gewann am Auftakttag im kroatischen Porec in der Gruppe C gegen Katar 37:19 (18:10) und musste dabei nicht ans Limit gehen.

In der Neuauflage des WM-Finals von 2015 setzte sich die Mannschaft von Trainer von Guillaume Gille bereits früh ab und hatte danach das Spiel sicher im Griff. Bester Werfer der Franzosen war in der Porec Zatika Arena Rückraum-Hüne Thibaud Briet mit sieben Treffern.

Frankreich hatte seinen bislang letzten WM-Titel 2017 geholt. Vor zwei Jahren unterlagen Les Bleus im Finale den Dänen. Bei den Sommerspielen 2024 waren die Franzosen im Viertelfinale dramatisch an Deutschland gescheitert und hatten nur Platz acht belegt.