Vor zehn Jahren standen sie sich noch im WM-Finale gegenüber. Zum Auftakt der Titelkämpfe in diesem Jahr deklassierten die Franzosen das Team aus Katar. Auch Dänemark feiert ein Schützenfest.

Titelverteidiger Dänemark und Rekordweltmeister Frankreich haben die Handball-WM mit klaren Siegen eröffnet. Co-Gastgeber Dänemark ließ im heimischen Herning im ersten Match der Gruppe B Algerien beim 47:22 (20:11) nicht den Hauch einer Chance und machte den ersten kleinen Schritt in Richtung seines möglichen vierten WM-Triumphs in Serie.

Zuvor waren die Franzosen rund fünf Monate nach der Olympia-Pleite von Paris ebenfalls ohne Probleme gestartet. Der sechsmalige Titelträger gewann am Auftakttag im kroatischen Porec in der Gruppe C gegen Katar 37:19 (18:10) und musste dabei nicht ans Limit gehen.

Bei den Dänen war Mathias Gidsel mit zehn Treffern der überragende Werfer. Der Bundesliga-Star der Füchse Berlin hatte sich schon bei der WM 2023 die Torjägerkrone gesichert.

In der Neuauflage des WM-Finals von 2015 setzte sich Frankreich um Trainer Guillaume Gille bereits früh ab und hatte danach das Spiel sicher im Griff. Bester Werfer der Franzosen war in der Porec Zatika Arena Rückraum-Hüne Thibaud Briet mit sieben Treffern.