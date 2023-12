23. Memphis Grizzlies (zuvor Rang 25, 8:19)

Ja, Morant ist zurück. Endlich. Und wie! Beim Debüt in New Orleans kommt der Superstar auf 34 Zähler und gewinnt die Partie per Buzzer Beater. Danach nehmen die Grizzlies die Pacers auseinander. Der Rückstand auf Rang 10 und damit die Play-Ins beträgt in der starken Western Conference aber schon sechs Spiele.