Shohei Ohtani gehört zu den besten Baseball-Spielern der Welt. Und wird dafür nahezu utopisch bezahlt. Doch eine Bedingung im Vertrag könnte zukünftige Deals im Sport massiv beeinflussen. von Mike Stiefelhagen Neben der NFL, NHL und NBA ist die MLB die beliebteste Sportliga Amerikas. Baseballer verdienen fürstlich, solange sie zu den Top-Spielern gehören. Der Japaner Shohei Ohtani, der als Pitcher und Hitter zu den stärksten Spielern gehört, fällt als dreimaliger All-Star zweifellos in diese Kategorie. Der MVP wechselt nun von den Los Angeles Angels zum Stadtrivalen, den Los Angeles Dodgers, und hat dabei den höchstdotierten Vertrag der Historie unterschrieben. So weit, so gut. Doch neben der Unsumme gibt es im Kontrakt einen besonderen Kniff, der künftige Verträge massiv beeinflussen könnte und im Netz für Kritik sorgt.

Baseball: 700 Millionen US-Dollar für einen Spieler Zunächst wurde bekannt, dass Ohtani bei den Dodgers einen Vertrag über 700 Millionen US-Dollar unterschrieben hat. Mit einer Laufzeit von zehn Jahren. Das klingt schon extrem. Denn im Jahr 2019 hatte Mike Trout einen Zwölfjahresvertrag mit der bisherigen absoluten Rekordsumme von 426,5 Millionen Dollar unterschrieben. Dieser Monster-Vertrag wurde nun mit Leichtigkeit übertroffen. Doch damit nicht genug. Denn laut mehreren amerkanischen Medien wie "mlb.com" oder "Fox Sports" bot Ohtani den Dogers eine kuriose Klausel in dem Deal an. Und zwar soll er in den kommenden zehn Jahren pro Jahr "nur" zwei Millionen verdienen. Also 20 Millionen insgesamt. Die restlichen 680 (!) Millionen soll er dann zwischen 2034 und 2043 bekommen. Also im Schnitt 68 Millionen pro Jahr. Damit die Dodgers jetzt, zu seiner MVP-Zeit, genügend Cap Space haben, um weitere Stars bezahlen zu können.

Ohtani-Vertrag könnte auch andere Ligen beeinflussen In den amerikanischen Sportligen gilt für die Teams ein sogenannter Cap Space, sie dürfen jährlich nur eine gewisse Summe für Gehälter ausgeben. Mit dieser Klausel würde Ohtani langfristig sein Geld bekommen und kurzfristig könnten die Dodgers neben ihrem Superstar weitere starke Spieler unter Vertrag nehmen. Ohtani ist 29 Jahre alt. Was bedeutet, dass er "nur" 20 Millionen verdienen würde, bis er 39 ist. So seltsam das in der Höhe klingt, wäre es für sein sportliches Level ein unfassbares Schnäppchen. Im Alter von 40 und knapp 50 würde er dann richtig abkassieren. Wahrscheinlich schon als Baseball-Rentner. Es gibt keine Regel, die dieses Vorgehen verbietet. Sollte Ohtanis Vertrag nicht angefochten werden, könnte dieses Konstrukt auch in der NFL, NHL oder NBA angewandt werden. Was über kurz oder lang für ziemliches Chaos sorgen könnte, da die Übersicht verloren gehen könnte, wer wann wie viel verdient. Im Netz tummeln sich viele negative Kommentare, die darin eine Wettbewerbsverzerrung sehen. Ungeachtet von dem Fakt, dass die Dodgers eine Menge Geld für einen späteren Rentner zahlen müssen.

Ohtani aber nicht der erste Fall Auch wenn denn der Ohtani-Deal in neue Sphären stößt und neue Verhandlungen in diversen Sportarten inspirieren könnte, gab es ähnliche Deals - im kleineren Rahmen - schon Mal. Bobby Bonilla unterschrieb 1991 bei den New York Mets einen Fünfjahresvertrag über knapp 29 Millionen US-Dollar. Damals der wertvollste Vertrag der Geschichte. Mit einem Jahr Restvertrag über 5,9 Millionen entließen ihn die Mets. Statt ihn auszuzahlen, haben sie ihm angeboten auf die Zahlung bis 2011 zu warten. Dafür bekam Bonilla einen dicken Zinssatz auf die 5,9 Millionen. Zudem sollte Bonilla bis 2035 ausgezahlt werden und man würde die Summe, die bis 2011 zusammenkommt jährlich zurückbezahlen. Durch verschiedene Abläufe war die Steigerung enorm. Aus 5,9 Millionen wurden 29,8 Millionen bis 2011. Das geteilt durch die 25 Jahre sind es knapp 1,19 Millionen die Bonilla nun jedes Jahr kassiert. In 2035 wird er übrigens 72 Jahre alt. Sein letztes Baseball-Spiel war in 2001. Seitdem ist der Zahltag am 1. Juli als "Bobby Bonilla Day" bekannt.

