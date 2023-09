Anzeige

Verdient Oliver Kahn sein Geld bald in Saudi-Arabien? Der Ex-Bayern Boss soll wohl ein Angebot von Al-Hilal bekommen haben - dem Klub von Neymar.

Geht Oliver Kahn nach Saudi-Arabien? Laut der Zeitung "Asharq Al-Awsat" soll dem früheren Bayern-Boss offenbar ein Angebot von Al-Hilal vorliegen. Der darin vorgeschlagene Posten: die Stelle als CEO.

Dass der frühere Nationaltorhüter bereits vor Ort war, ist kein Geheimnis. So postete er vor wenigen Tagen ein Foto von sich und Neymar auf dem Trainingsgelände des Klubs. Auf die Gerüchte angesprochen, wollte sich Kahn gegenüber der "Bild" aber nicht äußern.

Der Kontakt zwischen der Bayern-Legende und Saudi-Arabien ist allerdings schon seit längerer Zeit da.

"Bereits 2017 habe ich gemeinsam mit der "Saudi Arabian Football Federation (SAFF)" einige Projekte im Fußball umgesetzt. Im selben Kontext schaue ich mir die aktuellen Entwicklungen in der Saudi Professional League (SPL) an. Sowohl im Verband, in der Liga, als auch auf Klubebene, bewegt sich gerade eine Menge", sagte Kahn vor wenigen Tagen gegenüber der "Bild".