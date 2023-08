DTM am Lausitzring: Mercedes kann im Training überzeugen

Anzeige

Die DTM ist am Lausitzring am Freitag in das fünfte Rennwochenende des Jahres gestartet. Im Training präsentierte sich Mercedes konstant stark.

Mercedes ist beim fünften Rennwochenende der DTM am Lausitzring gut aus den Startlöchern gekommen. Am Nachmittag setzten Jusuf Owega (Landgraf) und Lucas Auer (Winward) die schnellsten Zeiten.

Auf dem dritten Platz reihte sich Abt-Fahrer Kelvin van der Linde im Audi ein, vor Maro Engel im Landgraf-Mercedes. Fünfter wurde Jack Aitken im Ferrari von Emil Frey Racing, vor seinem Teamkollegen Thierry Vermeulen.

Owega und Auer sahen auch im ersten Training am Vormittag stark aus, da wurden beide Dritter und Vierter. Die Bestzeit fuhr in der ersten Session Franck Perrera (SSR Performance) im Lamborghini vor Kelvin van der Linde. Im zweiten Training landete Perrera aber nur auf Rang 15.