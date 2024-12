Nach Timo Glock strebt nun auch Maximilian Götz ein Comeback in der DTM an. Der bislang letzte DTM-Champion von Mercedes-AMG, dem dieses Kunststück 2021 gelang, wird auch 2025 im Kader der Marke mit dem Stern sein. Nach seinem DTM-Aus Ende 2022 will der 38-Jährige nun wieder in die Traditionsserie zurückkehren.

Götz blickt auf Saison-Highlights 2024 zurück

Was 2024 Götz' Saison-Highlight als Rennfahrer war? "Auf der Rennstrecke waren das meine Siege - in Spa, also nicht beim 24-Stunden-Rennen, sondern bei der britischen GT-Meisterschaft, aber immerhin", verweist er auf seinen Triumph mit dem Hong-Kong-Chinesen Kevin Tse bei 2-Seas-Motorsport. Ein weiterer Sieg gelang den beiden in Snetterton - in der Meisterschaft kamen sie auf Platz sieben.

Wie Götz' Programm in der Saison 2024 abgesehen vom Großbritannien-Einsatz aussah? Der Franke war in der GT-World-Challenge Europe in der Sprint- und Langstreckenserie für das Boutsen-VDS-Team am Start, zudem hatte Götz Einsätze in der GT-World-Challenge Asia bei Craft-Bamboo und auf der Nürburgring-Nordschleife bei seinem ehemaligen Meisterteam HRT.