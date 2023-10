Anzeige

Die DTM wird am Sonntag in Hockenheim den neuen Meister feiern. Allerdings möglicherweise nicht im Rennen am Nachmittag, sondern bereits im Qualifying (ab 9:25 Uhr im Livestream auf ran.de).

Nach seinem Sieg im ersten Rennen im Rahmen des Saisonfinales hat Spitzenreiter Thomas Preining (Manthey-Porsche) 27 Punkte Vorsprung auf seinen einzigen Verfolger Mirko Bortolotti (SSR-Lamborghini). Der war am Samstag nur Fünfter geworden.

"Wenn alles normal läuft, bin ich zuversichtlich, dass wir den Sack zumachen können", sagte Preining. "Aber das ist die DTM. Wir wissen, wie schnell hier alles gehen kann. In der DTM kannst du erst feiern, wenn es etwas zu feiern gibt."

Angesichts des Vorsprungs muss allerdings schon eine Menge schieflaufen für Preining und das Manthey-Team, das sich am Samstag bereits den Teamtitel sicherte.

28 Punkte sind am Sonntag insgesamt zu holen. Im Qualifying gibt es drei, zwei und einen Punkt für die ersten Drei. Im Rennen kann der Sieger dann nochmal 25 Zähler einfahren.

Bortolotti kündigte zwar an, dass man noch einmal alles geben werde. Er räumte aber auch ein: "Das ist gelaufen, die Meisterschaft ist entschieden."