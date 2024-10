Neue Maßstäbe in der Nachhaltigkeit und ein moderner Markenauftritt: Die DTM startet in der Saison 2025 mit einem synthetischen Kraftstoff und setzt damit die Initiative des ADAC für mehr Nachhaltigkeit im Motorsport konsequent fort.

Auch optisch setzt die DTM deutliche neue Akzente und präsentiert ein neues Branding mit einem neuen Logo. Los geht die kommende Saison vom 25. bis 27. April in der Motorsport Arena Oschersleben. Auch im kommenden Jahr werden alle Rennen live bei ProSieben, JOYN und im Stream auf ran.de und in der ran-App übertragen.

Tickets für die DTM 2025 gibt es ab 15 Uhr am 20. Oktober im Vorverkauf, bis zum 15. November profitieren Fans mit einem attraktiven Fast-Lane-Rabatt.

DTM-Finale: Champion gesucht - Wer sich am Hockenheimring wie den Titel holt

"Wir haben eine sportlich hochklassige und bis zum letzten Rennen spektakuläre Jubiläumssaison der DTM erlebt. Die Resonanz unserer Besucher, mit einem Zuwachs von rund 20%, hat gezeigt, dass wir mit unserem Konzept richtig liegen. Nun machen wir einen signifikanten Schritt in der Weiterentwicklung der Serie und stärken die Vorreiterrolle der DTM bei der Nachhaltigkeit im Motorsport", heißt in einem Statement der Rennserie.

"Mit einem neuen, synthetischen und klimafreundlichen Kraftstoff bringen wir mehr Nachhaltigkeit auf die DTM-Plattform. Im Rahmen einer der populärsten Rennserien in Europa zeigen wir so das Potenzial von synthetischen Kraftstoffen. Die Serie präsentieren wir nun auch in einer dynamischen Optik; eine neu entwickelte Markenidentität sorgt für ein zeitgemäßes Branding."