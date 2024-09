DTM in Spielberg: Regenchaos am Freitag - eine Marke dominiert das Training

Denn in den Top 4 lagen am Ende drei Piloten der Marke mit dem Stern.

18 Minuten später wurde das Training neu gestartet, in dem es wegen Aquaplanings zahlreiche Ausritte gab und Lokalmatador Lucas Auer mit Regenreifen in 1:38.051 Bestzeit fuhr.

Nur SSR-Lamborghini-Pilot Mirko Bortolotti, der in der Gesamtwertung sieben Punkte hinter Abt-Audi-Pilot Kelvin van der Linde auf Platz zwei liegt, brach als Zweitplatzierter mit 0,042 Sekunden Rückstand in die Mercedes-AMG-Phalanx ein.

Das sei keine Überraschung: "Ich habe auch am Nürburgring gesagt, dass sie aufholen werden. Ein Thema sind die Reifendrücke, das andere ist, dass sie einen Test hier hatten, den wir nicht hatten", spielt er darauf an, dass Abt als eines von wenigen Teams nicht auf dem Red-Bull-Ring getestet hat.

DTM in Spielberg: Böses Erwachen für Sheldon van der Linde

Die Tracklimits waren übrigens schon am Freitag ein Thema.

Es gab zwar keine Strafen, die Teams wurden aber über den Rennleitungs-Monitor über Verstöße informiert, um die Fahrweise anpassen zu können. Das Ergebnis: Es gab zahlreiche Verstöße in den Kurven 1, 9 und 10.

Das sind die Passagen, in denen Renndirektor Sven Stoppe genau hinschaut, nachdem die provisorischen Kiesbett-Streifen der Formel 1 in den letzten zwei Kurven in der DTM nicht zum Einsatz kommen. Man darf also davon ausgehen, dass beim ersten Qualifying am Samstagmorgen zahlreiche Zeiten gestrichen werden.

Klar ist schon jetzt, dass Schubert-BMW-Pilot Sheldon van der Linde, der in der Meisterschaft auf Platz sechs liegt, in der Startaufstellung wegen seiner dritten Verwarnung der Saison um fünf Startplätze zurückmuss.