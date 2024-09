DTM 2024 - Rene Rast exklusiv: Karriereende? "Ich habe noch ein paar Jahre vor mir"

Rene Rast im ran-Gespräch mit offenen Worten: Ja, er steckt mitten in seiner schwersten Saison. Doch nein, aufhören wird er deshalb nicht.

Rene Rast redete nicht lange um den heißen Brei herum. Und seine offene Einschätzung verwundert nicht, denn das Thema DTM-Titel hat sich für ihn quasi erledigt.

"Wir liegen mehr als 50 Punkte zurück. Und das bei vier Rennen aufzuholen, ist fast unrealistisch", sagte der dreimalige Champion im ran-Interview.

Vor dem vorletzten Rennwochenende der DTM in Spielberg belegt Rast mit 114 Punkten Gesamtplatz sieben, der Führende Kelvin van der Linde hat 170 Zähler auf dem Konto. Es sind exakt 56 Punkte. Aber eben auch einige weitere Konkurrenten, die noch vor ihm liegen.

"Da müssen sechs Leute vor uns ausfallen und wir müssen fast jedes Rennen gewinnen. Deshalb können wir in Sachen Meisterschaft sagen: Rechnerisch möglich, praktisch fast unmöglich", erklärt Rast.

Das Problem, das ihn in dieser Saison im Schubert-BMW die ganze Zeit begleitet hat: "Wir sind einfach nicht in der Lage, uns im Qualifying ganz vorne zu platzieren. Das hilft nicht, wenn du wie am Sachsenring zweimal vom letzten Platz losfahren und dich durchs Feld wühlen musst", so Rast, der eine ehrliche Bilanz zieht: "Daher war es ein ganz, ganz schwieriges Jahr. Mein schwerstes Jahr in der DTM bis dato."

Zuletzt hatte es auch Spekulationen gegeben, dass Rast möglicherweise aufhören könnte. Im ran-Interview stellt er allerdings klar, dass für ihn trotz seiner fast 38 Jahre noch nicht Schluss ist.

"Es gibt noch keine konkreten Pläne", sagte Rast: "Aber mein Ziel ist es, weiter Motorsport zu betreiben. Ich denke jetzt noch nicht ans Aufhören. Ich habe noch ein paar Jahre vor mir, in denen ich hoffentlich viele Rennen gewinnen kann. Das ist das Ziel. Ich bin weiterhin motiviert."