Kelvin van der Linde und Abt Sportsline gehen in Zukunft getrennte Wege: Nach vier Jahren in der DTM mit acht Rennsiegen, einem Vizetitel und einem dritten Gesamtrang gibt es aufgrund der Zusammenarbeit von Abt mit Lamborghini keine gemeinsame Zukunft mehr - und der Südafrikaner kündigt eine einjährige DTM-Pause an!

Damit bestätigt sich, was "Motorsport-Total.com" bereits vor einigen Tagen berichtete: Kelvin van der Linde ist offenbar auf dem Weg zu BMW, wo für den diesjährigen Vizemeister kein DTM-Programm vorgesehen ist. Stattdessen könnte er in der Langstrecken-WM (WEC) an den Start gehen und dort Maxime Martin ersetzen, der überraschend zu Mercedes-AMG gewechselt ist.

"Ich habe insgeheim gehofft, dass dieser Tag nie kommen würde, entsprechend schwer fällt es mir, die passenden Worte zu finden", sagt van der Linde, der seinem Abt-Team "unheimlich viel zu verdanken" hat. "Ich bin als junger Mann nach Kempten gekommen und wäre ohne die Wärme und Unterstützung der Menschen bei Abt vermutlich untergegangen."