DTM live im Free-TV auf ProSieben und im Livestream: Rennkalender für Saison 2025 fix

In der Saison 2025 wird die DTM ebenfalls live im Free-TV auf ProSieben und im Livestream auf ran.de zu sehen sein. Mittlerweile ist auch der Rennkalender für das kommende Jahr fix.

Viel spannender könnte die DTM-Saison 2024 kaum sein, vor dem abschließenden Rennwochenende auf dem Hockenheimring (live auf ProSieben, ran.de, in der ran-App sowie auf Joyn) ist die Meisterschaft noch immer nicht entschieden.

Trotzdem geht der Blick schon auf das kommende Jahr, wenn die Tourenwagen-Serie erneut auf deutschem, niederländischem und österreichischem Boden gastieren wird. Wie auch schon dieses Jahr wird es 2025 ebenfalls 16 Rennen an acht verschiedenen Standorten in drei Ländern geben.

Mittlerweile ist auch klar, wann auf welchem Kurs gefahren wird. Den Auftakt macht das Wochenende in Oschersleben Ende April, ehe es einen knappen Monat später in die Lausitz und anschließend an die niederländische Nordseeküste geht.

Der einzige Stadtkurs - der Norisring - wird Anfang Juli befahren. Das Saisonfinale steigt schließlich in Hockenheim, 2025 aber früher als in den Vorjahren.

"Die Begeisterung der Fans für die DTM ist hoch, das zeigt, dass wir bei der Kalendergestaltung richtig liegen. In den vergangenen Monaten haben wir intensiv spannende Austragungsorte für die DTM geprüft. Da wir allerdings bei allen Events in Deutschland in diesem Jahr einen deutlichen steigenden Zuspruch von Besuchern haben, werden wir für die Saison 2025 noch an den bewährten Austragungsorten festhalten", sagt ADAC-Motorsportchef Thomas Voss.