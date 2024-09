Allerdings stand der in Wien lebende Italiener in diesem Jahr bereits vier Mal auf dem Podium und sammelte im Qualifying so viele Punkte wie kein anderer Pilot im Feld. Für Bortolotti also kein Grund zur Sorge. "Am Ende zählen die Punkte. Wie du die holst, ist eigentlich ziemlich egal", schmunzelt der 34-Jährige.

"In der DTM gibt es keine Garantien"

"Vergangenes Jahr hatte ich die meisten Siege im Feld", erinnert Bortolotti, der mit drei Siegen ebenso viele Erfolge erzielte wie Manthey-EMA-Pilot Thomas Preining, der sich schlussendlich zum DTM-Champion krönte. Es kommt also nicht nur auf Siege an, sondern vor allem auf eine gute Gesamtleistung und Konstanz.

Ein Aspekt, den Bortolotti beherrscht. "Ich bin das dritte Jahr in Folge konstant vorne dabei", erinnert der Lamborghini-Werksfahrer, der schon 2022 um den Titel kämpfte und am Ende den vierten Platz belegte. "Mir bedeutet es viel, auch dieses Jahr in der DTM vorne mitzufahren und mich auf höchstem Niveau mit den Besten zu messen."

Vor dem nächsten Rennen auf dem Sachsenring ist der SSR-Lamborghini-Pilot zuversichtlich. Kein Wunder, denn im letzten Jahr feierte er an dieser Stelle einen dominanten Start-Ziel-Sieg. "Letztes Jahr lief es gut, aber in der DTM gibt es keine Garantien", erinnert Bortolotti. "Du kannst an einem Tag stark sein, kurz darauf bist du im Niemandsland."